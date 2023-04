Ex-BBB André Martinelli foca em negócios e descarta imagem de musculoso: 'Natural'

Ex-BBB André Martinelli está focando no mundo dos negócios como sócio de uma clínica de crioterapia

André Martinelli (34) participou da décima terceira edição do BBB. O palestrante, que realiza workshops de lifestyle, exibiu o tanquinho na web após perder cinco quilos. Apesar do corpo sarado, o ex-integrante do elenco do No Limite descartou a imagem de musculoso e declarou que a forma física vem como consequência de seu estilo de vida. Ele ainda revelou que está focando no mundo dos negócios como sócio de uma clínica de crioterapia, especializada em tratamentos que utilizam a baixa temperatura para cuidar da pele.

"Foi natural. Depois que participei do BBB e comecei a compartilhar a minha rotina no esporte, começaram a aparecer oportunidades de trabalho nessa área também. Como não vivo sem atividade física e esportes, enxerguei isso como um mercado. Formado em administração, não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade de negócio. E aos poucos entendi um dos meus propósitos de estar na internet é para ajudar as pessoas de alguma forma, e hoje mais profissional, incentivar as pessoas a terem uma vida melhor através de um estilo de vida saudável, equilibrado. Na minha opinião, a melhor ferramenta de bem estar é a atividade física. E quando senti os benefícios da crioterapia eu sabia que queria empreender. Já trabalho nessa área, então ia somar com certeza", declarou o ex-BBB.

André Martinelli ainda adicionou que não pensa em ficar muito musculoso: "Acredito que cada um tem seu objetivo, isso é normal. Eu procuro sempre compartilhar o quanto é importante estar com as taxas em dia, consultar médico, nutricionista e, principalmente, falar o quanto é fundamental a saúde e estar bem por dentro. O resto é consequência, você acaba conquistando [os músculos] se mudar o mindset de alimentação e atividade física. Fazemos isso para viver melhor todos os momentos".

Leia também: Cézar Black revela arrependimento por atitude no BBB 23: ‘Me desculpei’

"Isso está ligado ao fato de eu precisar de mais mobilidade para praticar alguns esportes. No surf, skate, snow, como outros, percebo que preciso de mais agilidade. Quando fico mais musculoso, sinto que fico mais devagar e acabo fadigando muito nos treinos", completou o ex-BBB.