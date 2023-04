Cézar Black revela arrependimento por atitude no BBB 23: ‘Me desculpei’

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-BBB Cézar Black avaliou participação no BBB 23 e abriu o jogo sobre planos após reality

Eliminado do BBB 23 na última semana, Cézar Black (35) avalia como positiva sua passagem pelo reality da TV Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-brother analisa sua participação na atração e revela arrependimento por sua atitude machista durante discussão com Larissa Santos (24). "Me desculpei", afirma.

"Aqui fora eu me arrependi muito do que eu fiz, eu vi novamente os vídeos, não foram legais", observa Cézar Black, que ressalta, entretanto, que a sister agiu de maneira semelhante com ele noutra ocasião. "Quando elas estavam na liderança, comentaram sobre mim, sobre meu corpo, algo que elas fizeram e estavam me acusando da mesma coisa", diz.

De acordo com o enfermeiro, os integrantes do quarto Deserto "pegaram muito em seu pé" e caso ele pudesse retornar à casa sabendo das informações externas, garante que voltaria com outra visão. "Acho que eu tentaria me impor mais no jogo, impor mais minha personalidade, porque eu sei muito bem o que eu fiz, mas me desculpei, então não deixaria mais afetar meu psicológico".

Cézar Black conta que a situação de desavença com as colegas de confinamento afetou diretamente seu emocional. "Essas acusações todas acabavam mexendo muito comigo, acabei ficando muito mal por causa dos julgamentos das pessoas, então se eu entrasse hoje na casa eu tentaria ficar muito mais em paz com relação a isso".

BBB 23 E EMOCIONAL

Eliminado com 48,79% dos votos do público contra a cantora Aline Wirley (41) e a participante do grupo Pipoca Amanda (32), Cézar Black avalia que sua saída não dependeu de sua mudança de quarto. "Eu tinha decidido jogar sozinho. Quando na discussão do anjo acabei mudando de quarto e mudei pro deserto deixei claro que não ia jogar com eles, então não foi por isso que saí".

Apesar de sua análise, Cézar Black reconhece que sua atitude influenciou, internamente, sua indicação para o paredão. Ao longo das 14 semanas de jogo, o baiano afirma ter encarado sua festa do líver como o melhor momento de sua passagem pela casa e o paredão com Cara de Sapato (33) e Fred Nicácio (36) o pior momento.

"Fiquei muito sensibilizado, chorei bastante, tem até aquele vídeo que viralizou chorando na varanda que pessoal fez meme. Eu estava muito sensível por conta da discussão com o Alface e as pessoas tocaram muito num tema que eu estava me culpando bastante e estava com receio de sair por conta dos julgamentos das pessoas aqui fora", diz.

Em geral, Cézar Black encara a experiência do BBB 23 como um desafio em sua vida. "No começo foi muito difícil, um choque de realidade muito grande, principalmente por ser vigiado", conta o rapaz, que confessa ter demorado três semanas para se encontrar no jogo e se conectar consigo próprio. "O psicológico fica muito abalado, foram dias muito difíceis e eu acho que eu tive os melhores dias da minha vida lá dentro e também os dias mais difíceis, então saio hoje com muito mais maturidade do que entre", reflete o enfermeiro.

EM BUSCA DE MILHÕES

Cézar Black resolveu se inscrever para o BBB pela primeira vez no ano passado. Escolhido de primeira viagem, o ex-participante do reality confessa que não era um acompanhante assíduo do programa e que tomou a decisão de concorrer à vaga em busca do prêmio.

"Sou enfermeiro e a gente sabe as condições da profissão, que nunca consegue ter acesso a um valor tão alto", assume o baiano. Embora não tenha levado o prêmio para casa, Cézar Black segue agora em busca de outros milhões: de seguidores.

"Quero aproveitar este momento para seguir carreira artística, de influenciador, algo que seja mais positivo", entrega o ex-BBB, que fala em surpresa ao se deparar com o crescimento de suas redes sociais após o período de confinamento. "Fiquei surpreso e muito feliz. O carinho aqui fora está sendo espetacular, muito afeto, elogios das pessoas, algo que eu não estava esperando".

Para Cézar Black, a percepção de sua sensibilidade por meio do público tem sido uma das surpresas mais agradáveis. "Acho que ser emotivo tocou muita gente que sentiu comigo o que eu estava passando e apesar dos memes, minha dor tocou muita gente, que mandou mensagem dizendo que eu não estava sozinho", conta o enfermeiro.

Enquanto aguarda uma proposta da emissora, Cézar Black também se diz aberto ao que possa aparecer em sua carreira. "Fazer conteúdo na internet, trabalhar com marcas, vejo muita possibilidade nisso, podcasts, um leque maior de oportunidades".