BBB 23: Cezar Black mudou de nome na justiça

Confirmado no BBB 23, Cezar Black já precisou ir até a justiça para mudar de nome e revelou o motivo

Novo participante do BBB 23 e integrante do grupo Pipoca, Cezar Black mudou de nome há algum tempo! Ao revelar curiosidades de sua vida, ele contou que foi até a justiça para mudar de novo.

De acordo com o site Gshow, ele foi registrado pelos pais como Raimundo Cezar, mas ele não gostava desse nome. Assim, ele foi até a justiça para mudar o nome e decidiu se chamar Cezar Black na certidão de nascimento.

Além disso, o rapaz também é dono de um barco, chamado 'Revoada', junto com os seus amigos. Ele adora itens de decoração para a sua casa, principalmente barcose carros. Ele tem mais de 15 tatuagens e já fez botox no rosto. Ele também já foi chamado para participar do programa 'Casamento às Cegas', mas não entrou na atração.

Cezar tem 34 anos, é enfermeiro e é natural de Salvador. Ele trabalha na UTI neonatal e emergência de não somente um, mas dois hospitais. Ao falar de sua personalidade, ele disse: “Eu bebo, danço, meto o louco... sou pau para toda obra. Sou a cara do povo: engraçado, divertido, gosto de estar sempre no meio da roda curtindo. Também sou muito guerreiro e de bem com a vida”.