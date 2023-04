Cézar Black revela atitude inesperada da produção: 'Vou falar a verdade'

Eliminado do BBB 23, Cézar Black choca ao contar que foi barrado pela produção antes de ser confinado no reality show

O enfermeiro Cézar Blackfoi eliminado do BBB 23, da Globo, na noite de quinta-feira, 13, e aproveitou para contar uma curiosidade dos bastidores do reality show. No programa Bate-Papo BBB, no Globoplay, ele revelou que teve itens barrados pela produção ao fazer a sua mala.

Ele foi vetado de levar perucas para dentro da casa do programa. “Vou falar a verdade: eu não levei uma, eu levei duas, uma loira e uma ruiva e a produção não deixou entrar”, disse ele.

Então, ele relembrou a sua reação. “Eu fiquei como assim? Falando para a produção que era parte demim. E eles: 'não, não pode, Black'”, afirmou.

Enquete BBB 23: Você gostou da eliminação de Cezar Black? Sim, já estava na hora do Cezar Black ser eliminado

Não, o Cezar Black tinha que ir até a final

Saiba o que Tadeu Schmidt falou de Cezar no discurso de eliminação do BBB 23

Ao fazer o tradicional discurso de eliminação do BBB 23, Tadeu Schmidt falou sobre várias características de Cezar Black. Relembre:

"E o Cezar Black? Se tivesse que definir quem é esse cara que está no BBB, alguém diria: é o cara rodeado de amigos. Nunca se viu uma mensagem do Anjo tão salpicada de gente, um monte de pessoas queridas que queriam falar para ele. No entanto, qual foi a maior queixa do Black? Nunca foi prioridade de ninguém, sempre se sentiu sozinho. Ele clamou por uma parceria forte que nunca veio. Paradoxo terrível. Vou começar falando do Black. Cezar Black é um homem de tantos paradoxos. Esse brutamontes, com esse bíceps que parece uma coxa, ganha a vida cuidando das criaturinhas mais delicadas, recém-nascidas. Enfermeiro, das profissões mais queridas, é quem cuida da gente nos momentos mais difíceis, com a maior dedicação. É esse cara. Humilde, determinado, educado, correto. Imagina alguém no futuro que chega no hospital em um momento de sofrimento e vê que o enfermeiro é Cezar Black? Imagina a felicidade? Não porque é o Black famoso, do BBB, mas porque é o Cezar. Que tem mais sensibilidade do que músculos".

"Precisa pouco para fazer esse coração ficar mais apertado do que as roupas dele. Você não lembrava a última vez que seus pais te viram chorar, né? Agora está fácil. Chorou em show, chorou agora, chorou em paredão, chorou com a escultura do cachorrinho no jardim, chorou com hip hop, chorou de arrependimento, chorou de solidão, chorou baixinho e chorou tão alto que até assustou. Mas não é por causa desse coração que ele se esconde quando a discussão se apresenta, ele fala mesmo e quando é interrompido por alguém, ele repete até ser ouvido. Já passou do ponto em algum momento? Passou. Quantas pessoas pode dizer que nunca passaram do ponto no BBB? Mas se jogou de um jeito, às vezes literalmente, como quando arrancou um totem do chão ou quando venceu a prova arrancando a pele das mãos. Entre os enfermeiros tão queridos, um dos mais adoráveis. O que poderia levar a saída de alguém com esse perfil? Paradoxos. Ai preto, que agonia. Quem sai hoje é você, Cezar Black", finalizou.