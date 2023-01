Sorte! Ex-BBB André Martinelli apresenta novo affair que conheceu em viagem à Bahia

O ex-BBB, que estava em Caraíva, está conhecendo a médica Isabelle Sawetz

O ex-BBB André Martinelli, de 34 anos, acabou de assumir um novo affair, a médica Isabelle Sawetz, que conheceu na viagem. André está curtindo as férias em Caraíva, uma comunidade de Porto Seguro na Bahia.

No domingo, 8, ele publicou um story ao lado da médica, que é cirurgia plástica, que por sua vez repostou o story nesta segunda-feira, 9. O casal que se conheceu na viagem está junto há duas semanas.

Story do ex-BBB Andre Martineli com seu novo affair a medica Isabelle Sawetz de ferias em Caraiva na Bahia

A médica também é modelo e mora no Rio de Janeiro, já André mora em São Paulo. O ex-BBB que participou do reality em 2013 também participou do reality No limite, tem o costume de não expor muito sua vida nas redes socias e aproveita o espaço para compartilhar seus treinos e sua carreira.

"Sempre fui low profile. Gosto de ter minha privacidade também. Eu acabei caindo de paraquedas nesse meio através do BBB, e enxerguei uma oportunidade de negócio poder trabalhar nessa área. Hoje, formado em Administração, vejo o quanto o curso me ajudou a focar no trabalho e selecionar o que eu gostaria de mostrar da minha vida nas redes sociais", contou André em entrevista ao site Terra, em novembro do ano passado.

No final do ano o ex-BBB fez um post contando como faz para manter o shape “Eu sempre mantenho uma dieta balanceada, principalmente nessa parte do ano que precisamos ficar ainda mais ligados na nossa imunidade. Sempre bebo muita água também” compartilhou.