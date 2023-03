Ex-BBB André Martinelli exibe tanquinho impecável após perder 5 kg

Influenciador André Martinelli, que participou do BBB 13, fala sobre saúde e como visual é consequência de bons hábitos

O influenciador e ex-participante do Big Brother Brasil 13André Martinelli (34) mostrou para seus seguidores que perdeu cinco quilos, ficando ainda mais sarado do que já estava! O ex-integrante do elenco do No Limite começou uma dieta e um treinamento específico para as corridas que vai disputar esse ano. Na noite desta quinta-feira, 30, o modelo postou uma foto em suas redes sociais onde exibe seu tanquinho impecável.

"Quando o foco é na saúde, o resto é consequência. Impressionante o quanto a disciplina que eu me propus a ter nos treinos para as provas de corrida impactaram em várias áreas da minha vida”, começou André, refletindo na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Quem me conhece sabe o quanto eu amo esporte, tem vários deles que já são hobby pra mim. Vou praticar com prazer. Agora o mais importante é quando entendemos que a atividade física é uma das melhores se não a melhor ferramenta de bem estar. Já pensou em usar o esporte para performar na vida? Não? Tá na hora”, continuou.

“Com essa pandemia e um mundo tão conectado, precisamos aprender a desacelerar e viver de verdade. Controlar a nossa mente, e não ser controlado por ela, ou por nossas dores. Escolha o esporte que você mais gosta de praticar, aquele que você nem vê a hora passar, e BORA VIVER!!!!”, completou o influenciador.

Os comentários foram inundados de elogios para o físico do ex-No Limite. “Tá com o melhor shape que já te vi irmão, parabéns”, desejou o ex-BBB Jonas Sulzbach. “Top demais irmão! Foco”, escreveu o também ex-brother Fernando Medeiros. “Chama”, brincou outro ex-participante do Big Brother Brasil Viegas.

Veja a publicação do ex-BBB André Martinelli mostrando seu tanquinho impecável conquistado após perder cinco quilos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Martinelli (@andremartinelli)



