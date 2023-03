BBB 23: Fred Nicácio revela possível indicação ao paredão caso seja líder: "Está na hora"

Em conversa com Domitila Barros e Sarah Aline, Fred Nicácio analisou seu possível alvo para o próximo paredão do BBB 23

Fred Nicácio conversou com Domitila Barros e Sarah Aline na cozinha da Xepa sobre a formação do próximo paredão do BBB 23.

O médico começou a pensar nas opções que seu grupo terá, e qual a melhor estratégia para seus aliados não serem eliminados do jogo. Ele explicou para sisters que acredita que uma berlinda entre Amanda e Marvvila pode ser arriscado para a cantora.

"Se coloca a Bruna (Griphao), Amanda e Marvvila, fica a mesma coisa, um lado da moeda pro outro. E aí, vai virar um Paredão entre Marvvila e Amanda, e aí é um Paredão muito arriscado", afirmou ele.

Sarah pontuou que seria interessante a votação ser aberta, assim eles saberiam quem escolher. "Se fosse aberto, seria muito bom pra gente", comentou a psicóloga. "Por isso que eu falo que acho que vai ser no Confessionário para dificultar esse direcionamento, entendeu?", respondeu Nicácio. "A gente tem que ter muito cuidado com o voto da liderança porque a gente não pode ficar acuado por causa do discurso do Tadeu (Schmidt)", ressaltou Domitila.

Em seguida, Fred contou que se for o próximo líder do programa pretende indicar Amanda para a berlinda. "Se eu ganhar a liderança, eu vou indicar agora... queria muito indicar a Bruna, por todo o histórico. Mas acho que, por estratégia, eu indicaria a Amanda", disse o médico.

"Acho que está na hora da Amanda voltar para o Paredão, porque ela se safou desse [no Bate-Volta], o que ela foi tinha quatro pessoas, a dupla dela ainda estava aqui... Acho que está na hora de ela ir para o Paredão e ser testada, e ver no que dá", completou.

Fred Nicácio expõe conversa de rivais

Mais cedo, Fred Nicácio se reuniu com Sarah, Domitila e Cezar Black em frente ao Big Fone, e revelou partes de uma conversa que ouviu entre as sisters rivais, que também estão fazendo plantão em frente ao outro aparelho.

O médico contou para os aliados que estava mais cedo no gramado e conseguiu ouvir algumas informações importantes das integrantes do Quarto Fundo do Mar. "A gente tem que falar muito baixinho aqui... Eu ouvi o nome da Domi, não entendi o contexto. Depois ouvi o nome do Facinho. O Facinho, foi a Bruna quem falou, eu acho", disse ele.

