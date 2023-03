BBB 23: Fred Nicácio reúne aliados e expõe conversa de sisters rivais

O médico Fred Nicácio revelou informações de uma conversa que escutou das sisters do Quarto Fundo do Mar

Fred Nicácio se reuniu com Sarah Aline, Domitila Barros e Cezar Black em frente ao Big Fone do BBB 23 e revelou partes de uma conversa que ouviu entre as sisters rivais, que também estão fazendo plantão em frente ao outro aparelho.

O médico contou para os aliados que estava mais cedo no gramado e conseguiu ouvir algumas informações importantes das integrantes do Quarto Fundo do Mar.

"A gente tem que falar muito baixinho aqui... Eu ouvi o nome da Domi, não entendi o contexto. Depois ouvi o nome do Facinho. O Facinho, foi a Bruna quem falou, eu acho", disse ele.

Sarah Aline, a atual líder, opinou sobre as informações que escutou: "Eu acho que é pra voto, deve estar entre eles [Domi e Ricardo]... Quem elas colocam, se ganharem o Líder", analisou a sister.

Atendimento médico

Enquanto fazia plantão em frente ao Big Fone, Fred precisou receber atendimento após sentiu dores fortíssimas. Preocupado, ele reclamou com os brothers que o problema estava piorando.

"Ontem eu torci o pescoço. Já senti [a dor] ontem mesmo, tomei banho quente, passei medicamento, e hoje já acordei 'travando'. Aí agora começou a ter dormência no braço", revelou ele, explicando que esse problema é recorrente.

"É. Acontece direto comigo, só que, quando eu tenho isso, eu resolvo com quiropraxia. Aqui não deu certo. Aí a médica veio, já me examinou, [disse que] está tensionado, já me deu remédio. Agora é esperar resolver. Mas vai melhorar, eu tenho fé", completou.

