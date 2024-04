Deniziane relata nova crise de ansiedade após o BBB 24: 'Medo de ser eu'

Deniziane abriu o coração e fez um sincero desabafo a respeito das crises de ansiedade que tem enfrentado após sua participação no BBB 24

Ex-participante do BBB 24, a fisioterapeuta Deniziane Ferreira usou as redes sociais para compartilhar um novo desabafo a respeito das crises de ansiedade que tem enfrentado desde que saiu do reality show da TV Globo. Recentemente, ela revelou que se sentia assustada e que nunca havia passado por isso antes.

Na tarde deste domingo, 14, Anny, como é chamada carinhosamente pelos fãs, contou que passou por um novo episódio de ansiedade. Em seus stories no Instagram, a ex-BBB publicou uma foto segurando o filho e relatou, através de um longo texto, como ocorreu a situação.

"Aquilo que enfrentamos silenciosamente vai muito além do que as pessoas percebem sobre nós. Os esforços diários que dedicamos e os momentos em que somos levados ao limite são frequentemente desconhecidos pelos outros. O que é dito e visto sobre nós, é apenas uma pequena parte da nossa verdadeira jornada. Por isso, jamais se culpe por ser ansioso", iniciou.

E continuou: "Ontem tive uma crise de ansiedade no meio do bar e agora elas estão vindo sem um gatilho específico. É como se eu vivesse com medo. Medo de falar, medo de passar mal, medo de ser eu. É como se houvesse um outro eu dentro de mim, sempre pronto para me apontar o dedo".

Por fim, a Deniziane mencionou o hate direcionado a ela. Desde que saiu do confinamento, a ex-participante do Big Brother Brasil 24 tem sido alvo de ataques nas redes sociais.

"Todas essas sensações são paralisantes, por dentro existe um turbilhão de emoções, sentimentos e por fora estamos estáticos. Eu nunca vou entender esse hate desproporcional, principalmente, por nunca ter me proporcionado ou incentivado qualquer rivalidade feminina", concluiu ela.

Em outra postagem, a fisioterapeuta ressaltou o quanto acha importante mostrar um lado "sem maquiagem de internet" para apoiar pessoas que também enfrentam a mesma situação. "Ansiedade é coisa séria, gente. Não tem como você controlar, ela vem do nada", finalizou.

