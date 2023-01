De Sabrina a Grazi, veja os ex-BBBs que conquistaram sucesso após o reality

Sabrina e Grazi são exemplos de ex-participantes do BBB que conquistaram carreira de sucesso após o reality global

O BBB sempre foi visto como uma grande porta de entrada para aqueles que se interessam em seguir no mundo dos famosos. Com mais de 20 edições, o programa continua transformando a vida de muitos ex-participantes, que a partir da atração conseguiram conquistar uma carreira de sucesso . Nomes como Sabrina Sato (41) e Grazi Massafera (40) são a prova disso.

Entre atrizes, apresentadores e até políticos, o programa mudou a vida de muitas pessoas, principalmente daqueles que não faturaram o prêmio milionário. Conheça os ex-BBBs que superaram a fama alcançada a partir do reality .

Grazi Massafera - BBB5

Vice-campeã do BBB5, a ex-Miss Paraná conquistou o Brasil logo após deixar o reality, mas apenas depois de anos de carreira como atriz ela conseguiu vencer o preconceito dentro da sua área. Indicada ao Emmy Internacional, Grazi já protagonizou diversas novelas da TV Globo. Recentemente foi elogiada por seu ótimo desempenho na estreia de Travessia.

Sabrina Sato - BBB3

Dona de um sorrisão contagiante, a japa teve uma trajetória impressionante na televisão brasileira. Após sair do BBB 3, ela trabalhou no extinto programa Pânico na TV, mas após anos com a trupe de humoristas conseguiu seu programa solo. Carismática, atualmente Sabrina é uma das integrantes do programa Saia Justa, do canal GNT.

Juliana Alves - BBB 3

Atriz de formação, Juliana quase nunca é lembrada por sua passagem pelo reality global, o qual participou da mesma edição de Sabrina Sato. Talentosa, ela segue sendo uma das ex-bbbs mais bem sucedidas quanto a sua carreira artística.

Jean Wyllys - BBB 5

Vencedor da quinta edição do programa, o professor e jornalista se destacou ao engatar na carreira política. Reconhecido internacionalmente como uma das personalidades brasileiras mais importantes na luta pelos direitos humanos , Jean se tornou um dos nomes mais engajados no combate à extrema direita nacional. Atualmente vive exilado fora do país após receber ameaças de morte.

Fernando Fernandes - BBB2

O apresentador participou da segunda edição do reality global, a qual chamou atenção pelo seu jeito badboy. Em 2009 ele sofreu um acidente de carro e acabou perdendo os movimentos das pernas. Desde então Fernando passou a se dedicar ao esporte e a carreira de atleta paralímpico. Em 2022 ele se tornou comandante do No Limite.

Maira Cardi - BBB9

Com uma carreira recheada de polêmicas, a influenciadora conseguiu se desvincular de sua participação do BBB 9 e atualmente trabalha como coach de emagrecimento . No último ano ela ficou ainda mais em evidência na mídia com a participação de seu marido, Arthur Aguiar, no BBB 22.

Juliette

Nome mais recente da lista, a paraibana se tornou um verdadeiro fenômeno midiático brasileiro desde sua entrada no BBB 21, o qual saiu como a grande campeã. Além do prêmio de R$ 1,5 milhão, ela também conquistou mais de 30 mil seguidores no Instagram. Um dos maiores nomes das redes sociais brasileiras, ela hoje acumula contratos milionários e tem apostado na carreira de cantora.