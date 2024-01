Ex-BBB Lumena mudou rumos da vida após traumas no BBB 21: "Precisava aprender a falar"

Em entrevista à CARAS Brasil, Lumena revelou como experiência do BBB 21 fez ela tomar decisões importantes para a sua carreira

Participante marcante na história do Big Brother Brasil, Lumena mudou completamente os rumos de sua vida desde a saída do reality show. Psicóloga de formação, agora a ex-BBB, que chamou atenção em brigas e debates profundos na telinha da Globo, tem seguido a carreira artística. Em entrevista à CARAS Brasil, a baiana abriu o coração e detalhou como o BBB 21 foi importante para ela perceber pontos importantes de sua vida.

"O Big Brother, realmente foi uma um chamado da Lumena criança, que queria ser artista, mas que não via nesse lugar uma oportunidade positiva. Hoje eu agradeço tanto ao Big dos Bigs, agradeço muito porque hoje eu me encontro muito mais realizada no entretenimento fazendo minhas piada doida e recebendo carinho do público", declara.

Nos últimos anos, Lumena passou por uma mudança profunda em sua imagem. Cancelada e alvo de críticas por conta de sua passagem pelo BBB, ela decidiu mostrar mais seu lado "leve e divertido", algo que não conseguiu exibir durante o confinamento. Desde então tem compartilhado vídeos de humor nas redes sociais, o que a fez conquistar novos fãs.

Vivendo o mundo dos famosos, ela se jogou nas oportunidades e até entrou em novos realities. As experiências, as quais ela não tem dúvidas que foram enriquecedoras, se tornaram uma munição para mais um passo: transformar sua dor em piada. Novo nome da comédia stand-up brasileira, ela confessa que tem se divertido em seu novo momento.

"Eu brinco que eu fui para o BBB fazer terapia em rede nacional e que Lacan ficou levemente orgulhoso e ao mesmo tempo jogando na minha cara: 'Ah precisou de um reality, né, minha irmã? Para assumir que a Lumena criança gostava de entretenimento, gosta de um palco, de um biscoito", disse ela, que já participou de uma edição do De Férias com o Ex Brasil Celebs.

E completou: "O stand up é um formato que eu consegui transformar minha tragédia, a minha jornada, meu cancelamento, em coisas positivas e bem humoradas. Hoje é a minha principal fonte de estudo".

Nas redes sociais, Lumena também tem se dedicado ao humor envolvendo os realities. Durante as temporadas de A Fazenda e Big Brother, ela tem divertido os internautas publicando vídeos dando conselhos para participantes cancelados. "Eu brinco que a gente teve que realmente pegar o limão podre e fazer uma limonada", conta.

"Tive que pegar a tragédia e rir, pegar esses B.Os da vida e transformar em material de comédia. Então quando eu vejo alguém seguindo uma uma jornada um pouco mais complicada, mais polêmica, eu bato na porta e manda uma real, dou uma diquinha", explica.

ENTENDEU AS CRÍTICAS

Assumindo que exagerou um pouco na dose das problematizações dentro do BBB 21, Lumena conta que o programa foi importante para ela não apenas se descobrir enquanto artista, mas também para entender como ela deveria se portar publicamente. Agora mais cautelosa quanto a sua intimidade, ela tem exposto menos suas opiniões quanto a assuntos delicados, como algumas pautas sociais.

"Eu e meu elenco vivemos um nível de exposição muito intenso. Foi uma edição intensa, de extremos e realmente as polêmicas que foram levantadas lá, foram polêmicas muito grandes, então requer cuidado. Era um filtro que eu não tinha. Então eu entendi que eu preciso aprender a falar", disse ela, que foi chamada arrogante por usar termos rebuscados durante o confinamento: "Fui para o Big Brother com essa experiência de vida de falar academicamente, porque foi esse meu jeito de falar que me garantiu oportunidades aqui fora".

Mas engana-se quem pensa que Lumena não tem boas memórias com o Big Brother Brasil. A produtora de conteúdo conta que tem um carinho imenso pelo programa comandado por Tadeu Schmidt e aceitaria voltar para uma edição especial do reality só com ex-BBBs.

"Depois que você é picado pelo mosquitinho do reality, você vira fã. Já pensou em um BBB All Stars? Já pensou que incrível todo mundo trabalha na ritalina, no TDH, nos traumas? Só vai ser gente que já bugou, porque depois de um reality ninguém sai bom da cabeça", brinca.