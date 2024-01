Irmã de Davi desabafa após acusações de Wanessa no BBB 24: 'Ele não é nada disso'

Em entrevista à CARAS Brasil, irmã de Davi, do BBB 24, saiu em defesa do baiano e revelou preocupação de sua mãe após ataques ao brother

A postura de Wanessa Camargo contra Davi no BBB 24 tem acendido alerta não apenas nos fãs do reality, mas também na família do brother. Rachel Brito, irmã do baiano, disse à CARAS Brasil que tem se preocupado com a repercussão e ataques ao motorista de aplicativo.

"Ele só quer se defender, ele não é agressivo", disse ela, que afirma que Davi tem sido alvo de uma perseguição dos companheiros de confinamento. Ela ainda comenta sobre as acusações envolvendo o suposto desperdício de comida.

Segundo Rachel, Davi sempre trabalhou cozinhando e isso não se trata de uma estratégia de jogo para ele conseguir fugir do paredão. "Ele não está fazendo por maldade, o Davi cozinha aqui fora, sempre trabalhou com isso, é um dote dele. Eu queria muito que ele parasse de cozinhar, mas só que é a forma dele se ocupar por lá", avalia.

Durante a madrugada desta sexta-feira, 26, Davi foi alvo de diversos comentários por parte de Wanessa e Yasmin, que afirmaram que não gostariam de dormir no mesmo quarto que o brother. Elas também apontaram uma postura agressiva e abusiva no baiano.

"Nós estamos com advogados, temos um setor jurídico e a gente já acionou, para que possa defender ele, até porque ele não sabe o que está acontecendo. Foi uma madrugada intensa, o jurídico não parou, até porque também surgiram outros comentários. Elas não conhecem o Davi e não sabem a forma dele agir aqui fora", declara.

Diante da repercussão negativa da participação do irmão dentro do BBB 24, Rachel conta que tem tentado acalmar sua mãe, que tem assistido a tudo com muita aflição. "É coração de mãe, né? Ela sente o que o filho sente. Então a gente tá aqui acolhendo".

"É difícil para a gente, porque lutamos muito para estar onde estamos hoje. Ele não é esse menino que estão tentando passar a imagem. Ele não é manipulador, não é agressivo, não é nada disso. A gente sofre, é muito duro", diz.

Ela reforça que não vai desistir de apoiar o irmão e acredita que ele seguirá firme na competição, mesmo com ameaças de ir ao paredão toda semana. "Mainha sofre o tempo todo, mas a gente vai fazer de tudo para que ele saia de lá vencedor", finaliza.