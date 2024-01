BBB 24: Motorista de Salvador montou força-tarefa para tornar Davi campeão

Em entrevista à CARAS Brasil, motorista de aplicativo revelou movimentação que tem feito para transformar Davi no campeão do BBB 24

A participação de Davi no BBB 24 tem mexido com os baianos mais do que no futebol. Pelo menos é o que o motorista de aplicativo Atan Uber tem mostrado desde os primeiros dias que o brother foi anunciado no programa da TV Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revelou como tem se mobilizado nas redes sociais para transformar o rapaz no grande campeão da temporada.

"Nunca parei para assistir como estou assistindo. Hoje em dia eu acompanho mesmo só por causa do Davi. Eu e vários motorista", disse ele, que também trabalha como influenciador digital: "Quando falou que um motorista de aplicativo estava para ser escolhido para entrar na casa do BBB, eu puxei logo um mutirão para a galera votar, pedi para vários motoristas do Brasil todo".

Aproveitando seu poder de influência, Atan, que tem mais de 200 mil seguidores no Instagram, disse que tem trabalhado intensamente desde que Davi foi ao primeiro paredão. "Faço postagens, marco todos os motoristas de aplicativo e influenciadores, para a gente pegar a categoria em peso e votar nele, para ele poder levar esse prêmio", conta ele, que tem um grupo no WhastApp com mais de 1.500 motoristas onde costuma conversar sobre o BBB 24.

Leia também: Cezar Black desabafa sobre confinamento do BBB e revela desafio: "Medo do julgamento"

Apesar da mobilização e envolvimento com o programa, Atan garante que não conhecia Davi antes do BBB 24 e tem feito tudo por acreditar no merecimento do brother: "Minha parte eu estou fazendo, porque ele é motorista de aplicativo. Só estou ajudando".

Sobre as críticas que Davi vem recebendo dentro e fora do programa, o motorista afirma que ele está sendo mal interpretado. Ele aponta que a falta de conhecimento sobre o povo do estado é uma justificativa para a revolta de algumas pessoas, que ainda acham que baianos falam "oxente, meu rei".

"O vocabulário que ele usa não é homofóbico, é um vocabulário de mania, assim como 'oxe', 'ta viajando', 'não aperte minha mente'. Quando ele fala: 'eu sou homem, não me tire como otário'. Ele quer dizer que a pessoa não faça ele de besta, porque ele não está mentindo", explica.

Mas apesar dos altos e baixos de Davi em pouco mais de duas semanas de programa, ele acabou se tornando o assunto preferido entre os passageiros de Atan. Para ele, o baiano é merecedor do destaque que vem ganhando e do prêmio final.

"Se depender de mim, do meu grupo e de todos os motoristas de aplicativo, ele já ganhou. Porque nós, que somos motoristas, somos guerreiros e ele é um cara que veio de baixo. Ele é um cara que é morador de Cajazeiras, bairro que eu fui nascido e criado. É um cara que tá sempre na luta e nossa realidade como motor de aplicativo não é fácil. Então, ele merece muito esse prêmio. Espero que ele continue assim representando bastante a Bahia, Salvador e Cajazeiras", finaliza.