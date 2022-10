Grazi Massafera agradece participação em 'Travessia' e é elogiada: ''Show de atuação''

Atriz Grazi Massafera agradece participação no primeiro capítulo da nova novela 'Travessia' e web exalta talento da artista

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 07h53

A atriz Grazi Massafera (40) deixou os fãs enlouquecidos nas redes sociais na noite de segunda-feira, 10, na estreia da nova novela da Globo, Travessia!

A artista foi um dos assuntos mais comentados no primeiro capítulo do folhetim de Gloria Perez (73) por sua atuação como Débora. A personagem da famosa, que é mãe do papel de Jade Picon (21) faleceu em um acidente de carro logo no primeiro episódio.

Em seu feed no Instagram, a loira compartilhou um trecho da trama e agradeceu pela breve participação na novela que substituiu o remake de Pantanal.

"Obrigada, Travessia", escreveu Grazi Massafera ao legendar a publicação.

Na web, os fãs não pouparam elogios à artista e exaltaram seu talento como atriz. "Sobre Travessia: Grazi Massafera não deveria fazer só um capítulo. Arrasou demais. Ela é excelente atriz", "Grazi Massafera entregando beleza e um show de atuação, não é mesmo?", "O estado de choque dela. Impressionante como a Grazi Massafera se consagrou como uma baita atriz", "O primeiro capítulo foi TODO dela. Simplesmente, Grazi Massafera. Grandiosa & Magnífica!", foram alguns dos comentários dos admiradores.

Confira o agradecimento de Grazi Massafera e a repercussão na web:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

"Eu tô grávida!"



Grazi Massafera entregando beleza e um show de atuação, não é mesmo? #Travessiapic.twitter.com/rKORWjDBBL — TV Globo (@tvglobo) October 11, 2022

Sobre Travessia: Grazi Massafera não deveria fazer só um capítulo. Arrasou demais. Ela é excelente atriz. #travessia — Anna Barros (@annabarros) October 11, 2022

O estado de choque dela. Impressionante como a Grazi Massafera se consagrou como uma baita atriz. #Travessiapic.twitter.com/oQ9rbu04jk — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 11, 2022

O primeiro capítulo foi TODO dela.



Simplesmente,Grazi Massafera.



Grandiosa & Magnifica! #Travessiapic.twitter.com/DYpEXdTaVu — thai l (@miladyths) October 11, 2022

Desperdiçar Grazi Massafera em apenas uma fase de uma novela deveria ser crime inafiançavel !!



SEMPRE SERÁ FAMOSA #Travessiapic.twitter.com/hxYETPmEWh — May (@mxsrch) October 11, 2022

O NOME DELA É GRAZI MASSAFERA!

E muito bom ver que ela é super versátil, uma das melhores atrizes dessa década, e imaginar que ela comeu o pão que o diabo amassou e não teve a metade dos privilégios que outros ex bbb teve e tem na globo!! Simplesmente GIGANTE #Travessiapic.twitter.com/dtwHMSKmHF — Edlincon (@edlinconn) October 11, 2022

O choro, a voz de desespero de uma mãe sozinha, o grito com o carro capotando, Grazi Massafera saiba q vc é uma das maiores atrizes da atualidade. #Travessiapic.twitter.com/4gFLakIi3L — ricк advogado da ana d. armas (@vktulip) October 11, 2022

Grazi Massafera finaliza gravações de 'Travessia'

Grazi Massafera se despediu das gravações de Travessia, da TV Globo! A personagem de Grazi morre no primeiro capítulo da novela. Em vídeo publicado em seu feed no Instagram, Grazi é aplaudida pela equipe e elenco e ganhou declaração do diretor Mauro Mendonça Filho. "Isso aqui é amor eterno, um amor longo!", se derreteu Mauro. "A gente trabalha muito feliz, com muito carinho e também admiração...", disse a loira. "Ela acredita em mim, eu acredito nela... Ela tá indo embora hoje, é o último dia. Abrilhantou pra caramba nossa novela, tá todo mundo aqui agradecidíssimo. Parceirona!", celebrou o diretor.

"Na última semana terminei as gravações de minha participação em Travessia. Minha passagem pela novela é curta (primeiro capítulo). E, mesmo assim, foi intenso. Então esse post é pra falar sobre desafios e projetos que me movem, sobre acolhimento, sobre atuar com prazer e sobre ter ao lado quem te quer bem. E vamos lá: quem quer a gente bem é também quem nos provoca para que possamos dar nosso melhor. Com tudo isso ao meu redor, foi exatamente assim, não podia ser diferente! Interpretar a Débora me deu a oportunidade de trabalhar com o astral lá em cima, mesmo com uma enorme responsabilidade", começou escrevendo.

