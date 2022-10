Grazi Massafera finaliza gravações de 'Travessia' e celebra: ''Posso dizer que consegui''

Atriz Grazi Massafera termina suas gravações para a próxima novela das nove 'Travessia' e recebe carinho do diretor e elenco

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 11h34

A novela Travessia ainda nem começou, mas Grazi Massafera (40) já está se despedindo das gravações da próxima trama das nove da TV Globo!

A artista já terminou suas gravações para o folhetim de Gloria Perez (73), que estreia no dia 10 de outubro, em que viverá Débora, mãe de Chiara, papel da influenciadora e ex-BBB Jade Picon (21) em sua estreia como atriz. A personagem de Grazi vai morrer no primeiro capítulo da novela que substituirá Pantanal.

Em vídeo publicado em seu feed no Instagram, Grazi é aplaudida pela equipe e elenco e ganhou declaração do diretor Mauro Mendonça Filho."Isso aqui é amor eterno, um amor longo!", se derreteu Mauro. "A gente trabalha muito feliz, com muito carinho e também admiração...", disse a loira. "Ela acredita em mim, eu acredito nela... Ela tá indo embora hoje, é o último dia. Abrilhantou pra caramba nossa novela, tá todo mundo aqui agradecidíssimo. Parceirona!", celebrou o diretor.

"A gente quer agarrar e ficar, hein, gente", brincou a atriz enquanto abraçava Mauro. Em seguida, ela recebeu carinho de Humberto Martins (61).

"Na última semana terminei as gravações de minha participação em Travessia. Minha passagem pela novela é curta (primeiro capítulo). E, mesmo assim, foi intenso. Então esse post é pra falar sobre desafios e projetos que me movem, sobre acolhimento, sobre atuar com prazer e sobre ter ao lado quem te quer bem. E vamos lá: quem quer a gente bem é também quem nos provoca para que possamos dar nosso melhor. Com tudo isso ao meu redor, foi exatamente assim, não podia ser diferente! Interpretar a Débora me deu a oportunidade de trabalhar com o astral lá em cima, mesmo com uma enorme responsabilidade", começou escrevendo.

"Comemoro a conquista e possibilidade de uma rotina suave diante das dificuldades dos desafios diários da profissão. Na minha carreira, eu demorei um pouco para entender e aplicar tudo isto, hoje posso dizer que consegui! E espero poder tocar vocês e tenho a honra de dizer que minha escolha profissional me traz companheiros, parceiros e amigos. Obrigada @gloriafperez e @mendoncafilhomauro, equipe maravilhosa, atores espetaculares. Que seja linda essa travessia pra vocês!", disse ainda Grazi Massafera, agradecendo à equipe e elenco.

Confira vídeo de Grazi Massafera de gravação da novela 'Travessia':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Ostentando tanquinho, Grazi Massafera impressiona em treino de boxe

Dona de um corpaço de causar, Grazi Massafera roubou a cena nas redes sociais recentemente ao mostrar como faz para manter a boa forma! A famosa compartilhou um vídeo em que aparece durante aulas de boxe com o personal trainer das artistas, Chico Salgado. No registro, a gata aparece suando a camisa, ou melhor, o top, durante os exercícios. Mostrando sua habilidade no boxe, a loira pegou pesado no treino e arrancou elogios da web. "Boxe com meu amigo, o campeão! @chico_salgado", disse Grazi.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!