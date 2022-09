Ostentando tanquinho, Grazi Massafera impressiona em treino de boxe: ''A braba mais zen''

Atriz Grazi Massafera pega pesado em treino mostrando habilidade no boxe e chama atenção dos fãs pelas pernas saradas e barriga sequinha

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 11h22

Dona de um corpaço de causar, Grazi Massafera (40) roubou a cena nas redes sociais nesta quarta-feira, 28, ao mostrar como faz para manter a boa forma!

A famosa, que está gravando a próxima novela das nove da Globo, Travessia, de Gloria Perez (73), compartilhou um vídeo em que aparece durante aulas de boxe com o personal trainer das artistas, Chico Salgado.

No registro, publicado em sua conta no Instagram, a gata aparece suando a camisa, ou melhor, o top, durante os exercícios. Mostrando sua habilidade no boxe, a loira pegou pesado no treino e arrancou elogios da web. "Boxe com meu amigo, o campeão! @chico_salgado", escreveu Grazi Massafera ao legendar a publicação.

"Muito obrigado pelo carinho de sempre, minha amiga querida", disse Chico nos comentários. "C****, garotaaaaaaaaa!", babou Fernanda Souza. "A Braba mais zen que eu conheço!", disse uma amiga da loira. "Musa inspiradora", declarou uma fã. "Jamais vou discordar de você depois de ver isso. JA-MAIS", brincou outro. "Cansei só de assistir hahahaha brabíssima", falou mais uma.

Vale destacar que no folhetim que substituirá Pantanal, Grazi vai viver Débora, mãe da personagem de Jade Picon (21), Chiara.

Confira o vídeo de Grazi Massafera treinando:

Grazi Massafera relembra premiação de atriz

Aproveitando o dia de TBT, recentemente a atriz Grazi Massafera compartilhou uma sequência de registros antigos nas redes sociais! Ela relembrou com carinho o prêmio de Atriz Coadjuvante no Melhores do Ano do programa Domingão, quando ainda era comandado por Faustão, em 2015, por seu papel como Larissa em Verdades Secretas. "Olha ela premiada com aquela alegria de sentir que com disciplina, muito estudo e dedicação, se conquista uma profissão. E ainda pode ser homenageada", celebrou Grazi ao publicar registro em que aparece ao lado do apresentador.

Vale lembrar que em 2007, Massafera venceu o Melhores do Ano na categoria Atriz Revelação por sua estreia na novela Páginas da Vida (2006).

