Grazi Massafera relembra premiação: ''Com disciplina, se conquista uma profissão''

Atriz Grazi Massafera recorda prêmio de Atriz Coadjuvante no Melhores do Ano do 'Domingão' e compartilha momentos em família

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 12h13

Aproveitando o dia de TBT, nesta quinta-feira, 22, a atriz Grazi Massafera (40) compartilhou uma sequência de registros antigos nas redes sociais!

Nos Stories de seu Instagram, a artista, que estará na próxima novela das nove da Globo, Travessia, relembrou com carinho o prêmio de Atriz Coadjuvante no Melhores do Ano do programa Domingão, quando ainda era comandado por Faustão, em 2015, por seu papel como Larissa em Verdades Secretas.

"Olha ela premiada com aquela alegria de sentir que com disciplina, muito estudo e dedicação, se conquista uma profissão. E ainda pode ser homenageada", celebrou Grazi ao publicar registro em que aparece ao lado do apresentador.

A loira também postou uma montagem de quando era criança ao lado de clique da filha, Sofia (10), fruto da relação com Cauã Reymond (42), em que a menina aparece mais nova, usando o mesmo look, um vestido azul de crochê. "E Dona Cleuza ataca novamente! E fez nossos vestidos iguais. Mãe, te amo", declarou ela, que também recordou clique ao lado de familiares.

Vale lembrar que em 2007, Massafera venceu o Melhores do Ano na categoria Atriz Revelação com sua estreia na novela Páginas da Vida (2006).

Grazi Massafera recorda série de registros nas redes sociais:

Grazi Massafera exibe curvas em treino de vôlei na praia

A atriz Grazi Massafera chamou atenção na noite da última terça-feira, 20, ao aparecer em uma das praias da Zona Sul do Rio de Janeiro para apoiar um evento para o Instituto LEVANTE de vôlei de praia, idealizado pela atleta e campeã Carol Solberg. A loira surgiu em uma aula especial com o personal Chico Salgado, que é quem cuida de seu corpão. Não deixando a simpatia de lado, a global também fez questão de jogar uma partida de vôlei com as crianças no Instituto, que aproveitaram a oportunidade de tirar foto ao lado da artista.

