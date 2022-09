De top e shorts, Grazi Massafera exibe curvas impecáveis em treino de vôlei na praia

Atriz Grazi Massafera é clicada na praia em evento para apoiar causas e rouba a cena ao mostrar boa forma durante partida de vôlei

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 09h31

A atriz Grazi Massafera (40) chamou toda a atenção para ela na noite da última terça-feira, 20, ao aparecer para apoiar um evento realizado em uma das praias da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Durante um evento para o Instituto LEVANTE de vôlei de praia, idealizado pela atleta e campeã Carol Solberg, a loira surgiu em uma aula especial idealizada pelo personal Chico Salgado, que é quem cuida de seu corpão.

Não deixando a simpatia de lado, a global também fez questão de jogar uma partida de vôlei com as crianças no Instituto, que aproveitaram a oportunidade de tirar foto ao lado da artista.

Usando apenas um shortinho e top, ela roubou a cena ao mostrar o seu talento para o esporte, além de se jogar na areia. Dona de um corpão saradíssimo, ela chocou com seu abdômen trincado.

Grazi Massafera é clicada na praia em evento para apoiar causas e rouba a cena ao mostrar boa forma durante partida de vôlei:

Fotos: Dan Delmiro (AgNews)

Grazi Massafera treina com amigas famosas

Na manhã desta terça-feira, 06, Angelica (48) mostrou o treino com as amigas Grazi Massafera, Carolina Dieckmann (43) e Ingrid Guimarães (50) na academia e fez questão de dividir o momento com os seguidores. As artistas foram orientadas pelo personal trainer dos famosos, Chico Salgado. Nas imagens, elas aparecem sorridente após alguns exercícios.

