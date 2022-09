Grazi Massafera dá show de flexibilidade no yoga e impressiona: ''Inspiração''

A atriz Grazi Massafera deixou os seguidores de boca aberta ao compartilhar imagens da sua prática de yoga

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 16h10

Grazi Massafera (40) surpreendeu os seguidores nesta terça-feira, 20, ao compartilhar imagens da sua prática de yoga. A atriz deu um show de flexibilidade e arrancou elogios.

Para a ocasião, a artista elegeu um conjunto de academia composto por top e calça pretos. Nos registros, ela surge bem concentrada e conclui as poses com maestria.

"Aqui e agora. Comunhão entre corpo e mente, alívio pra alma, acalento ao coração, paciência pro pulmão (pros dois) Saiu quase que rimando tudo como deve ser a melodia da junção de tudo. Obrigada minha amiga @nanda.adarsha.yoga por me lembrar de sempre me fazer bem mesmo quando a ansiedade ou outros sentimento vão desestabilizando", agradeceu ela.

Por fim, refletiu: "Viver é isso é seguir e estar sempre se equilibrando na corda bamba das emoções amores e paixões".

Os admiradores não perderam tempo e lotaram os comentários com elogios. "Pleníssima, meu amor", "O alongamento de milhões", "Você me inspira na prática do Yoga", "Esse vídeo transmite uma paz imensa", dispararam eles.

