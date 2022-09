Em conversa com Eliana, Juliette abre o jogo sobre sua carreira e vida pessoal

A vencedora do BBB 21, Juliette Freire será a convidada no Programa da Eliana e irá se abrir com a apresentadora sobre sua carreira e vida pessoal

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 18h12

O Programa da Eliana deste domingo (2) receberá a cantora e campeã do BBB 21, Juliette Freire para conversar com Eliana sobre sua vida pessoal e profissional.

Na entrevista que irá ao ar, Eliana pergunta para Juliette se seria verdade que a cantora tem 100 milhões de reais na conta. “Não, não é tudo isso não. O povo gosta de aumentar. Não é tudo isso não, eu comecei agora minha filha. Agora, você, Eliana, eu não sei né? Olha a cobertura dela. É fake News, mas um dia vai ser verdade, se Deus quiser”, comentou a artista na entrevista com Eliana na cobertura da apresentadora no Rio de Janeiro.

Além da conversa franca com a comandante do Programa da Eliana, Juliette ainda terá um encontro com algumas amigas de sua cidade natal, Campina Grande, e o ator Tiago Barnabé que interpreta a personagem Narcisa andará pelas ruas cariocas tentando achar um amor para a vencedora do BBB.

“Quem acompanhar a entrevista com a Juliette vai se divertir e se emocionar muito, tenho certeza. É claro que a presença da Narcisa, do meu querido Tiago Barnabé, sempre rende boas risadas, mas a Ju também falou do seu passado, tocamos em pontos sensíveis, ela se abriu de forma muito sincera e transparente”, comentou Eliana exclusivamente à CARAS Digital.

No último dia 22, Juliette e Eliana surpreenderem os fãs ao aparecerem rebolando juntas em vídeo gravado no dia da entrevista.

Novidade!

No mesmo domingo, 2, a sétima temporada do quadro “Minha Mulher Que Manda” fará sua estreia no Programa da Eliana.

O primeiro episódio da nova temporada receberá os futuros papais Viih Tube e Elizer, que irão competir no quadro culinário com Thammy Miranda e Andressa. A nova fase do quadro também receberá futuramente casais como Pocah e Ronan Souza, e Silvia Abravanel com seu namorado Gustavo Moura.

“A sensação quando lançamos a primeira temporada do quadro era aquele friozinho na barriga, sabe? Agora, com a sétima temporada, a responsabilidade é outra: surpreender o público com uma atração já consagrada, excedendo as expectativas de quem já ama o formato. Era isso que tínhamos em mente durante a produção dos episódios, estou muito animada para o público conferir o resultado”, revelou Eliana.

Fotos: Rogério Pallatta/SBT