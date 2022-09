Eliana e Juliette rebolam muito em vídeo e fãs babam: ''Arrasaram''

Eliana compartilhou um vídeo dançando ao lado de Juliette e as duas chamaram a atenção da web com o rebolado

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 18h24

Para celebrar a participação de Juliette (32) em seu programa, Eliana (48) compartilhou um vídeo inédito do dia da gravação com a ex-BBB. Seguindo uma trend da web, as duas impressionaram ao mostrarem o rebolado para a câmera.

A influenciadora elegeu uma calça de couro rosa e a apresentadora apostou em um vestido longo e soltinho para as filmagens, e exibiram o bumbum ao som do forró.

"Forró + quadradinho = @juliette. No próximo domingo, dia 2 de outubro, vou receber a Ju no nosso @programaeliana. Mal posso esperar pra vcs assistirem esse encontro, foi lindo!", escreveu a dona do programa na legenda da publicação.

Juliette fez questão de comentar e celebrar o encontro. "Lindezaaaa! Amei participar do seu programa! Ansiosa!!", disse ela.

E claro que os admiradores não ficaram de fora e rasgaram elogios para a dupla. "Uiii maravilhosas", "Vai ser demais essa entrevista", "Arrasaram", "Duas lindezas", "Eu ameei essas dançarinas", dispararam eles.

ELIANA CELEBRA A VOLTA DE SILVIO SANTOS PARA OS ESTÚDIOS DO SBT

Silvio Santos (91) voltou a gravar no SBT e emocionou os funcionários. Eliana (48) foi uma das pessoas que tiveram na entrada dos estúdios para acompanhar a chegada do chefe. No perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo da chegada do apresentador e celebrou a sua volta. "Tão bom te ver por aqui", escreveu ela na legenda da publicação.

