Fernando Fernandes fala da nova temporada de 'No Limite': ''Bem duro para todos''

Apresentador Fernando Fernandes dá detalhes da nova temporada de 'No Limite', que estreia nesta terça-feira, 3, na Globo

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 15h06

A partir da noite desta terça-feira, 3, logo após a novela Pantanal, a TV Globo exibirá a nova temporada do programa No Limite.

Comandada pelo ex-BBB Fernando Fernandes (41), a atração promete voltar para as suas origens, trazendo uma competição acirrada e provas de tirar o fôlego do público de casa.

"Sou fã do No Limite desde moleque, e sempre quis participar, só não imaginava que seria como apresentador (risos). Foi um prazer enorme receber esse convite. Sinto que minha vida foi forjada para estar aqui", comentou o apresentador que reforçou o espírito de aventura desta edição.

"O programa tem parte da minha essência, sou um atleta outdoor, vivo no limite, em uma cadeira, muitas vezes com a minha vida em jogo. Esse ambiente é o meu habitat. Temos uma temporada mais extrema, ainda mais desafiadora. Será bem duro para todos, inclusive para mim. Com dois programas na semana, o dobro de provas, colocando todos no limite o tempo todo", declarou ele para o Gshow.

Preparação especial

Atleta, Fernando Fernandes ainda contou como foi a preparação dele para estar à frente dos 24 participantes do novo No Limite. "Me preparei como se estivesse indo para uma final de canoagem, como se minha vida estivesse em jogo. Desde quando recebi o convite até chegar aqui, treinei como se estivesse indo para o campeonato mundial mais importante da minha vida. Tudo o que eu tenho para dar, está aqui", assegurou.