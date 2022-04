Fernando Fernandes adianta novidades do reality 'No Limite': "Aqui é selva"

Nova temporada do reality 'No Limite' chega ainda mais eletrizante sob comando de Fernando Fernandes

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 06h24

Na próxima terça-feira, 3, o público finalmente vai conferir a nova temporada do reality survivor ‘No Limite’, desta vez, muito mais aventureiro e eletrizante sob o comando do atleta Fernando Fernandes (41).

Em coletiva de imprensa, a CARAS Digital conferiu todas as novidades da nova temporada do reality, que conta com um novo formato, mas claro, sem deixar o espírito aventureiro tão conhecido pelo público.

Para Fernando Fernandes, o novo apresentador do reality, foi necessário “Colocar o limite, no limite” neste novo projeto.

E nesta terça-feira, os espectadores vão conhecer o elenco da temporada, que vai contar com 24 anônimos de todo o Brasil, e segundo o produtor LP Simonetti, o público pode esperar muita diversidade entre as tribos.

E o apresentador Fernando Fernandes já adiantou que grande parte do elenco são fãs do programa, então eles se prepararam e já estão no clima da temporada: “Eles são fãs do programa, conhecem as provas e sabem o que vão encontrar aqui. Aqui é selva, se você não estiver preparado, não vai sobreviver! Todos têm que estar preparados. Não só fisicamente, mas psicologicamente também, que é muito importante”, destacou.

Um desafio para Fernando Fernandes:

Durante o bate-papo, Fernando revelou como foi o preparo para liderar o ‘No Limite’. O atleta contou que se preparou desde o momento em que recebeu o convite de Boninho (60) para apresentar o programa: “Eu sou um cadeirante. Se eu não estiver bem o tempo inteiro, eu não consigo sobreviver. Eu treinei desde que eu recebi o convite do Boninho. É o momento mais importante da minha vida”, destacou Fernando.

O apresentador, que revelou que o ‘No Limite’ é o projeto e sua vida, contou que sempre viveu em áreas extremas, então sempre sentiu a energia do reality e sempre quis participar do programa.

As novidades do reality

A apresentadora Ana Clara (23) volta para as telinhas da Globo, desta vez aos domingos, apresentando 'A Eliminação', que agora segue com uma dinâmica diferente, exibido ao vivo após o Fantástico.

A nova temporada do reality também conta com um formato diferente, desta vez, o público vai conferir os episódios novos às terças e quintas.