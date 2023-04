Climão? Key Alves e Gustavo se esbarram em evento após fim do relacionamento

Após término, ex-BBBs Key Alves e Gustavo marcam presença no mesmo evento em São Paulo e reação dos dois impressiona

Após o fim do relacionamento que se iniciou na casa do BBB 23, o ex-casal Key Alves (23) e Gustavo Benedeti (28) se encontrou pela primeira vez em um evento que aconteceu em São Paulo.

Na semana passada, os ex-BBBs marcaram presença no mesmo evento, no show da dupla Israel e Rodolffo, no Villa Country, na capital paulista, pouco tempo após anunciarem o término.

Na segunda-feira, 10, o programa TV Fama, da RedeTV!, exibiu o momento. A repórter Andrea Corazza avisou o fazendeiro que a jogadora de vôlei estava chegando ao local, e ele respondeu: "Não tem problema nenhum, tô de boa. Eu tô suave, tô tranquilo."

"A gente estava na torcida, eu achei que fosse rolar mesmo aqui fora", confessou a jornalista sobre o affair dos dois no BBB 23. "A gente tem uma vida muito diferentes aqui fora, então pra mim não combina. Foi melhor assim pra gente não se machucar lá na frente", disse ele.

Momentos depois, Key chegou ao evento e também foi entrevistada por Andrea, que questionou sobre a presença de Gustavo. "Tá tudo bem, eu estou ótima", rebateu a atleta, enquanto passava na frente o ex-affair em um corredor. Cowboy estava com o rosto virado para o lado e não chegou a trocar olhares com a jogadora de vôlei.

Após ser noticiado que enquanto Gustavo evitava contato com Key, ela teria tentado reencontrá-lo, a ex-sister desmentiu na web: "Isso que está saindo é mentira! Não fui atrás de ninguém! Fui com amigas e curtimos em outro camarote separado dele! Nenhum minuto nos cruzamos nem com a assessoria dele. Eu hein!", declarou nos stories. "A verdade é que eu saí com as minhas amigas para curtir", disse ainda. "Se ele estivesse no mesmo espaço, eu curtiria da mesma forma! Agora me deixem em paz", concluiu.

Gustavo curte alfinetada em Key Alves e exaltação de nova fase

O ex-BBB Gustavo Benediti parece estar feliz mesmo após o término com Key Alves. Isso porque ele curtiu um tweet sobre que falava com detalhes sobre sua nova fase. Uma fã do fazendeiro provocou as admiradoras da jogadora de vôlei e escreveu: "Entendo todo desespero das fãs da Key. Gustavo nunca precisou e nem precisa biscoitar. Chamaaaaa!!!!!".

Uma seguidora também comentou sobre os novos rumos que a carreira dele está tomando após o reality show. "Tudo porque ele foi para uma agência super top, e resgatou sua individualidade, um cara espetacular no meio dele do agro, sertanejo e sem OF. Amando o pós dele agora, deixou de ser pano de fundo para ser protagonista da história dele! Parabéns", escreveu. Gustavo curtiu os tweets, dando a entender que concorda com as afirmações

