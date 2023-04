Ex-BBB Key Alves reage após rumores com Gustavo: 'É mentira!'

Ex-BBB Key Alves desmente rumores sobre ida ao mesmo evento que o ex-namorado, o ex-BBB Gustavo, e dispara: 'Não fui atrás de ninguém!'

A ex-BBB Key Alves apareceu nas redes sociais para desmentir os rumores sobre a sua ida ao mesmo show que o ex-namorado, o ex-BBB Gustavo Benedeti, na noite de quinta-feira, 6. Os dois foram vistos no mesmo evento, mas não se cruzaram. Então, ela foi alvo de comentários sobre a ida ao local e resolveu se pronunciar.

Key escreveu um recado nos stories do Instagram para negar que tenho ido lá para ver o ex. “Isso que está saindo é mentira! Não fui atrás de ninguém! Fui com amigas e curtimos em outro camarote separado dele! Nenhum minuto nos cruzamos nem com assessoria dele! Eu hein”, disse ela.

A separação de Key e Gustavo foi anunciada no início da semana e ela contou que não foi amigável."Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. Sempre foi difícil pra mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei…", disse ela.

E completou: "Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o bbb, e aqui sim mostramos quem realmente somos. Sinto muito pelos nossos fãs clubes, que sempre nos acolheram como casal com tanto amor e carinho. Isso não tem preço e será eterno na minha vida e enquanto a ele que seja feliz. Deus permitiu que fosse assim, então que assim seja... Seguirei forte como eu sempre fui. Obrigada a todos Guskey, amo vocês".

Assessor de Key Alves explica áudio que viralizou

O assessor da ex-BBB Key Alves, Betinho Alves, explicou o áudio que circulou nas redes sociais nesta quinta-feira, 6, sobre o fim do namoro da jogadora de vôlei com o ex-BBB Gustavo. Primeiramente, ele esclareceu que é áudio é da voz dele e não do empresário dela, Ricardo Almeida. Então, ele ainda contou que o áudio foi gravado durante uma conversa dele com os fãs de Key no Space do Twitter na noite de terça-feira e que não foi vazado.

“Eu estava apenas falando a verdade sobre ocorrido com o término, pois vi muitas fake news que estavam deixando os fãs chateados. E contei a verdade sobre ocorrido defendendo a Key coom sempre irei defendê-la. A partir de agora, esse assunto morreu. Todos já sabem do ocorrido. Desejo toda sorte do mundo ao Gustavo, enquanto isso a Key segue a vida dela como já está”, afirmou ele à imprensa.