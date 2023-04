Empresário de Key Alves revela detalhes do término com Gustavo em áudio: ''Deu muita dó''

Em gravação que circula na web, empresário de Key Alves conta sobre a conversa do fim do namoro da ex-sister e Gustavo Benedeti

Um áudio que repercutiu nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 06, está dando o que falar entre os fãs da ex-participante do BBB 23, Key Alves (23).

Isso porque nele o empresário da jogadora de vôlei conta como foi a conversa do fim do relacionamento dele com GustavoBenedeti (28), com quem engatou romance no confinamento do reality show da Globo.

O perfil Subcelebrities no Instagram compartilhou a gravação. "Pedia pra ele postar, ele não queria. Ela se sentia muito inferior. Aí, dentro do quarto, nessa conversa, ele disse que não queria mais, acabou. Isso no domingo e eu disse que na segunda-feira ele ia se pronunciar e falar para os fãs que ele não queria mais", conta o profissional no registro.

No áudio, ele também falou que Key implorou para o continuar o namoro e que Cowboy dizia que não estava feliz e queria terminar. "E a Key, coitada, falando ‘eu gosto de você’, ‘por que a gente não tenta’, ‘seu pai liga pra mim todo dia’ e ele só dizia ‘não quero, não tô feliz’. Não tinha como insistir, deu um pé na bunda, ela chorando, eu abraçando ela. Deu muita dó do que eu vi ali, eu nunca vi a Key em um estado desse. Ela não era obrigada a passar por isso", desabafou o empresário.

Vale destacar que Gustavo desmentiu acusação de Key após a atleta dizer que o término não foi amigável. Ele negou que os dois tenham brigado ao acabar com a relação. "Até o momento, era amigável [a separação]. Mas se não foi, vida que segue. Depois, não nos falamos mais", disparou ele em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Confira o áudio que circula nas redes sociais sobre o término de Key Alves e Gustavo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Solteira, Key Alves curte com Arthur Aguiar e Gabi Martins

Após sofrer nos últimos dias com o término de seu relacionamento com Gustavo, Key Alves mostrou que já está superando o fim da relação com o cowboy que conheceu no BBB 23. Prova disso foi o clique que a também ex-BBB, a cantora Gabi Martins, publicou na quarta-feira, 05.

Ao lado da cantora, do campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, e do marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, a jogadora de vôlei apareceu curtindo a noitada com muita diversão.

Fazendo careta, Key Alves surgiu agarrada em Gabi Martins enquanto estavam sentadas em um pônei. Para a saída com os influenciadores, a atleta apostou em um look preto e branco com tênis da moda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!