Solteira, Key Alves curte noitada com Arthur Aguiar e Gabi Martins

Após término com Gustavo, Key Alves curte noite com ex-BBBs e aparece plena no momento

Após sofrer nos últimos dias com o término de seu relacionamento com Gustavo, Key Alves mostrou que já está superando o fim da relação com o cowboy que conheceu no BBB 23. Prova disso foi o clique que a também ex-BBB, a cantora Gabi Martins, publicou nesta quarta-feira, 05.

Ao lado da cantora, do campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, e do marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, a jogadora de vôlei apareceu curtindo a noitada com muita diversão.

Fazendo careta, Key Alves surgiu agarrada em Gabi Martins enquanto estavam sentadas em um pônei. Para a saída com os influenciadores, a atleta apostou em um look preto e branco com tênis da moda.

Ainda nos últimos dias, após surgir chorando pelo fim do relacionamento com Gustavo, a ex-BBB chamou a atenção ao postar uma foto usando apenas lingerie.

Veja:

Fim do namoro de Key Alves e Gustavo

Nesta semana, Key Alves confirmou o término do namoro com Gustavo, que começou dentro do BBB 23. Ela contou que a separação aconteceu por decisão do rapaz e que não foi amigável.

"Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. Sempre foi difícil pra mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei…", afirmou ela.

"Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o bbb, e aqui sim mostramos quem realmente somos", completou.

Por fim, ela disse: "Sinto muito pelos nossos fãs clubes, que sempre nos acolheram como casal com tanto amor e carinho. Isso não tem preço e será eterno na minha vida e enquanto a ele que seja feliz. Deus permitiu que fosse assim, então que assim seja... Seguirei forte como eu sempre fui. Obrigada a todos Guskey, amo vocês".