Ex-BBB Key Alves faz ensaio fotográfico de lingerie e coloca o bumbum para jogo

Solteira, ex-BBB Key Alves aparece só de calcinha e ostenta o bumbum em foto para novo ensaio

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves elevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 5, ao compartilhar uma foto ousada. Conhecida por ter um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto, ela contou que fez um novo ensaio fotográfico e já deu uma prévia para os fãs.

Ela apareceu usando uma lingerie fio-dental e um moletom no registro compartilhado nesta quarta-feira. Na imagem, ela ostentou seu bumbum poderoso e recebeu elogios dos fãs.

“Novinha de milhões”, disse um seguidor. “Como é linda”, declarou outro. “Gata é ela”, afirmou mais um. “Linda, perfeita e deslumbrante”, declarou outro.

Vale lembrar que Key Alves está solteira novamente. O fim do namoro dela com o ex-BBB Gustavo se tornou público na última terça-feira, 4. Logo após o anúncio, ela surgiu chorando e com a expressão triste em uma selfie no Instagram. Na imagem, a atleta escreveu: “Sério! Que pesadelo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key Alves (@keyalves)

Fim do namoro de Key Alves e Gustavo

Mais cedo, Key Alves confirmou o término do namoro com Gustavo, que começou dentro do BBB 23. Ela contou que a separação aconteceu por decisão do rapaz e que não foi amigável.

"Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. Sempre foi difícil pra mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei…", afirmou ela.

"Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o bbb, e aqui sim mostramos quem realmente somos", completou.

Por fim, ela disse: "Sinto muito pelos nossos fãs clubes, que sempre nos acolheram como casal com tanto amor e carinho. Isso não tem preço e será eterno na minha vida e enquanto a ele que seja feliz. Deus permitiu que fosse assim, então que assim seja... Seguirei forte como eu sempre fui. Obrigada a todos Guskey, amo vocês".