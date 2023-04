Após termino recente, Key Alves e Gustavo posam para fotos no mesmo evento

Gustavo e Key anunciaram término do romance há dois dias e apesar de serem flagrados no mesmo local, os ex-bbbs não posaram juntos

Recém separados, os ex-BBBs Key Alves (23) e Gustavo (34) estão curtindo todas. Um dia após curtir uma noitada com Arthur Aguiar, Gabi Martins e Lucas Guimarães, a ex-sister aparece novamente na balada. Mas parece que o ex-brother também está curtindo a vida de solteiro.

Os ex-pombinhos foram fotografados no mesmo show, de Israel & Rodolffo, no Villa Country, em São Paulo, nesta quinta-feira, 06. Apesar de estarem no mesmo evento, os brothers se evitaram e não foram fotografados juntos .

Horas antes, Gustavo curtiu um show do sertanejo Gustavo Mioto (26), que também é ex-affair da jogadora de vôlei, em São Paulo. Nos bastidores, os xarás posaram juntos para fotos.

Fim do romance de Key Alves e Gustavo

O namoro entre os ex-BBBs Key Alves e Gustavo Cowboy chegou ao fim na manhã de terça-feira, 04, as teorias sobre o término começaram a surgir quando a ex-sister postou uma foto em suas redes sociais chorando.

Nos Stories, Cowboy se pronunciou. "Não estamos mais juntos. Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo na casa. Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma. Eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças. Ela é incrível e por isso que não quero seguir e lá na frente machucar. Quero a felicidade dela e a minha também. Agradeço de coração todas as pessoas que torceram por nós, e espero que continuem torcendo, mas não mais como um casal".

Pouco tempo depois, Key publicou um texto afirmando que o término não foi amigável: “Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos", disse.