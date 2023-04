BBB 23: Gustavo curte alfinetada em Key Alves e exaltação de nova fase

Caubói Gustavo Benedeti está em nova fase após ser eliminado do BBB 23 e terminar relacionamento

O ex-BBB Gustavo Benediti parece estar feliz mesmo após o término com Key Alves. Isso porque ele curtiu um tweet sobre que falava com detalhes sobre sua nova fase.

Uma fã do fazendeiro provocou as admiradoras da jogadora de vôlei e escreveu: "Entendo todo desespero das fãs da Key. Gustavo nunca precisou e nem precisa biscoitar. Chamaaaaa!!!!!".

Uma seguidora também comentou sobre os novos rumos que a carreira dele está tomando após o reality show. "Tudo porque ele foi para uma agência super top, e resgatou sua individualidade, um cara espetacular no meio dele do agro, sertanejo e sem OF Amando o pós dele agora, deixou de ser pano de fundo para ser protagonista da história Dele! Parabéns", escreveu.

O "agroboy" curtiu os tweets, dando a entender que concorda com as afirmações das admiradoras. Vale lembrar que foi ele quem decretou o término do romance que começou dentro do BBB.

"Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o bbb, e aqui sim mostramos quem realmente somos", escreveu a atleta após o término vir à tona.

Veja: