Chocada, Sonia Abrão opina sobre treta de MC Bin Laden e Davi: 'A Fazenda'

Após discussão de MC Bin Laden e Davi durante festa do BBB 24, apresentadora Sonia Abrão dá sua opinião sobre os últimos acontecimentos do reality

A apresentadora Sonia Abrão compartilhou sua opinião sobre a briga acalorada entre MC Bin Laden e Davi na última festa do BBB 24 nesta quarta-feira, 31. Em sua rede social, a jornalista postou o momento em que os brothers se enfrentaram e falou o que está achando da dinâmica no programa.

Isso porque, antes do enfrentamento deles, mais cedo, Fernanda e Alane se estranharam feio, chegando a trocar farpas fortíssimas. A comandante do A Tarde é Sua então se mostrou hrororizada com os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil.

"Gente, o que aconteceu com a água que esse povo bebe? Ah, não! Uma treta ou outra faz parte, mas duas brigas feias dessas (a primeira foi com Fernanda e Alana) no mesmo dia, ngm merece! Mc Bin e Davi, dois descontrolados! Quase partiram pra porrada! Assim, não gosto, não! Overdose de baixaria! BBB24 não pode virar A Fazenda! Deus nos livre! Ilumina, Senhor!", falou ela sobre a semelhança entre A Fazenda, da Record TV.

A discussão entre MC Bin Laden e Davi aconteceu durante a festa após o motorista de aplicativo usar o termo "calabreso" para Lucas Henrique. O camarote ouviu a fala do participante e então se iniciou o desentendimento.

Briga tensa de Fernanda e Alane no BBB 24

Fernanda e Alane se desentenderam na academia do BBB 24, da Globo, na tarde desta quarta-feira, 31. As sisters iniciaram uma discussão acalorada e, aos gritos, precisaram ser separadas por outros brothers.

Tudo começou quando Fernanda soltou comentários sobre o corpo de Alane, que estava malhando na companhia de Giovanna e MC Bin Laden. Na discussão, a confeiteira debochou da bailarina e afirmou que ela deveria pegar mais pesos na academia porque estava 'molinha'.

Irritada com o comentário, Alane logo se defendeu: "Eu não quero amor, meu objetivo não é o mesmo que o seu". Fernanda respondeu em tom de deboche: "Então vamos dar uma moralzinha? Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua".

"Você está falando do meu corpo? Você está julgando as pessoas a partir do corpo delas?", questionou a dançarina, cada vez mais incomodada com as falas da participante. Em seguida, a discussão começou a ficar mais intensa, e as sisters começaram a gritar uma com a outra. Saiba mais aqui.