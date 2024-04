BBB24: Beatriz opina sobre postura de Davi após briga: ‘Desespero’

Depois de desentendimento com o brother durante a tarde desta terça-feira, 09, Beatriz fala sobre a atitude de seu até então aliado

No Quarto Fada, Isabelle e Beatriz falam sobre o desentendimento que a vendedora teve com Davi na tarde desta terça-feira, 09. A manauara afirma que como amiga vai alertar o motorista de aplicativo sempre que achar que o brother está errado.

Isabelle pontua que Davi sempre se mostrou disposto a escutar o que ela tem a dizer. A sister afirma: "Ele tem uma posição muito forte, admiro muito a forma como ele joga". Ela segue falando: "Ele é muito posicionado, razão, tem coração também, claro. Ele veio aqui pra jogar e eu acho isso muito bonito nele".

A sister começa a falar sobre o próprio jogo e pontua que o motorista sabe separar o jogo de amizade. Beatriz, então, afirma: "É, ele entende, só que eu acho Isabelle, que eu vi desespero nessa reta final. Sabe, eu vi desespero. É claro, é o jogo dele, se ele ficou desesperado e quis se atropelar".

A vendedora segue falando: "Eu assim, eu gosto muito dele, mas minha consciência tá muito tranquila porque, o que ele falou ali pra mim no gramado, cada coisa que ele falava pra mim, só ia mostrando mais o desespero dele".

"Essa coisa dele querer que eu aceite o argumento dele e eu não sou obrigada a aceitar, Isabelle", pontua a vendedora do Brás.

Davi desabafa sobre punições de sisters

Durante a manhã desta terça-feira, 9, o líder Davi repercutiu o desentendimento que teve com Beatriz na noite anterior, logo após a última dinâmica do Sincerão no BBB 24. Enquanto os demais brothers ainda dormiam, o baiano aproveitou para conversar com Isabelle a respeito do assunto e lamentou as punições recebidas pela sister ao longo dos meses.

Assim, na cozinha do VIP, Davi apontou que Alane sempre defende Beatriz, mesmo a vendedora estando errada. Ao longo do bate-papo, o jovem ainda recordou que as colegas de confinamento foram responsáveis por colocar duas vezes a casa no 'Tá Com Nada'.

"Ela sabe que mesmo estando no erro, elas vão querer defender uma a outra. Tá certo, né, são amigas. Mas é notório que estão errando sim", declarou ele. E continuou: "Aqui como é um jogo que a gente tem que apontar o erro, a gente tem que apontar o erro. É nítido, a Alane e a Bia, os dois Tá Com Nada que teve, foram as que colaboraram 100% pra acontecer".