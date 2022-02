BBB22: Linn da Quebrada não aprova atitude de Jessilane: ''Me expôs duas vezes''

Após Jessilane falar sobre votos com Douglas Silva, Linn da Quebrada colocou sister na parede

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 07h28

Durante a Festa do Líder nesta quarta-feira, 02, Linn da Quebrada (30) e Jessilane Alves (26) tiveram um pequeno desentendimento.

Chorando, a professora contou para a cantora e para Naiara Azevedo (32) que falou com Douglas Silva (33) sobre votos. As duas artistas afirmaram que isso não seria bom para elas no jogo.

"Eu já falei intenção de voto sua para alguém?", questionou Linn da Quebrada para Jessilane. A professora então se desculpou: "Eu assumo meu erro, mas estou dizendo para vocês que não sei mentir. Quando alguém me questionar algo que não consigo esconder, eu vou falar".

"Eu vou evitar falar com você sobre essas coisas. Eu já entendi. É só porque eu jamais exporia você, você me expôs duas vezes", falou Linn da Quebrada.

"Expus? Eu peço desculpas. Não foi minha intenção, eu não planejei fazer isso", explicou a sister do grupo pipoca.

"Eu sei que não foi de propósito. Mas você me expôs duas vezes diante do DG. Precisava você ter feito isso? Duas vezes? Ele vem e você ainda fala assim: 'É, o assunto chegou'. Para que isso?", disse a cantora em voz alta.

Linn da Quebrada discute com Naiara Azevedo

Ainda na última semana, Linn da Quebrada discutiu com Naiara Azevedo após a sister Natália (22) ter uma crise de choro.

Nos últimos dias, Jessilane revelou o que faria se voltasse do paredão. A professora estava na berlinda com o eliminado Rodrigo (38) e Natália.