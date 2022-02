Após sair do BBB22, Rodrigo Mussi é surpreendido por ex-namorada

No Bate-Papo BBB, Rodrigo Mussi ficou surpreso ao receber recado ao vivo da ex-namorada

Publicado em 02/02/2022, às 07h21

O segundo eliminado do BBB22, Rodrigo Mussi (36), foi surpreendido logo ao sair da casa.

Após deixar o reality nesta terça-feira, 01, o brother participou do Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann (28) e teve várias surpresas.

Além de ter lido mensagens da cantora Anitta (28), Rodrigo Mussi foi surpreendido ao ter a ex-namorada ao vivo em uma ligação de vídeo.

"Vou deixar vocês dois, vou segurar vela rapidinho”, brincou a apresentadora com o ex-casal. “Está ao vivo isso?", perguntou ele.

"Que linda que ela está. Ela é linda. Eu falei lá na casa ‘gosto de alguém’, era dela que eu estava falando”, contou o eliminado.

“Vim te dar boas vindas”, disse Tássia. “Estou feliz de ver ela aqui, achei que ela tivesse sumido”, brincou Rodrigo.

"Achou que não ia responder mais? Mas não sumiu não, Tássia está aqui", disse Rafa Kalimann. “Tássia, sentiu muitos ciúmes? Fala a verdade", perguntou a apresentadora. "Um pouquinho, fiquei um pouco agoniada em algumas festas", comentou a ex.

"Que surpresa boa, não esperava. Você está linda. Felicidade de te ver, não sabia que você estaria aqui. A Rafa me deu essa surpresa agora. Estou feliz de ver o seu sorriso, você está linda", disse ele.

"Tinha muita gente torcendo por você, você vai ver quando chegar aqui fora", comentou Tássia. Ao se despedirem, Rodrigo brincou: "Achei que já estava bloqueado".

Rodrigo Mussi eliminado

No segundo paredão do BBB22, Rodrigo Mussi foi eliminado com 48,45% dos votos. Tadeu Schmidt (47) revelou que a votação bateu recorde de votos.

Diferente de muita gente, a apresentadora Sonia Abrão (58) defendia a permanência do brother no reality para dar mais vida ao jogo.