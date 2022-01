BBB22: Após crise de choro de Natália, Linn da Quebrada discute com Naiara Azevedo: ''Não é sobre você''

Naiara Azevedo iniciou discussão por querer aconselhar Natália após crise de choro e Linn da Quebrada perdeu a paciência com a cantora

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 07h17

A madrugada desta quinta-feira, 27, rendeu no BBB22, e teve a primeira discussão direta no reality!

Após Natália (22) ter uma crise de choro ao ver beijo de Lucas e Eslovênia, a sister foi levada a um dos quartos por Linn da Quebrada (30), Naiara Azevedo (32) e Jessilane durante a festa do líder Douglas Silva.

A sertaneja, então, iniciou a discussão com Linn por querer aconselhar Natália a 'não chorar por macho' e a paulista acabou perdendo a paciência com Naiara.

"Deixa ela sentir. Vamos ouvir ela. O que você ouviu, o que ela está sentido?", questionou Linn.

"Deixa eu falar com ela. Natália, você está fazendo eu me sentir uma palhaça, uma trouxa, porque eu, na frente do Brasil inteiro...", disse Naiara Azevedo.

No mesmo momento, a rapper interrompe e dispara: "Não é sobre você, Naiara. Isso é sobre o que ela está sentindo".

Na sequência, as duas continuam a conversa. "Linn, ficar louca por causa de macho? Pelo amor de Deus", afirmou Naiara. "Posso falar uma coisa para você? Deixa ela sentir e depois a gente fala", orientou Lina.

A cantora continua falando que não iria deixar Natália desistir do programa. "Eu sei. Eu estava tentando ajudar e ela não quer ajuda. Não vou deixar ela apertar o botão por causa de macho", disse ela.

"Vai fazer pressão na cabeça dela", comentou Linn da Quebrada.