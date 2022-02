BBB22: Jessilane revela como vai agir caso volte do Paredão: ''É isso que vou tentar fazer''

Jessilane contou para alguns participantes a atitude que tomará caso volte do Paredão do 'BBB22'

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 16h25

Jessilane (26) conversou na cozinha da Xepa do BBB22 com Pedro Scooby (33) e Natália (23).

A professora de biologia, que foi a mais votada da casa, revelou que pretende mudar algumas atitudes caso não seja eliminada no próximo paredão. A sister disputa a preferência do público ao lado de Natália e Rodrigo Mussi (36).

"Se Deus quiser, eu voltar, e tentar entender o que posso fazer para não ir ao próximo Paredão", afirmou Jessi. "Ganhar as provas", opinou Natália. "Não necessariamente ganhar as provas. Quero muito ganhar, mas acredito que eu possa estabelecer novas relações", rebateu a professora.

Scooby concorda com a sister, e Jessi revela como pretende agir. "Conversar com as pessoas, entender o que posso fazer de diferente para que a minha relação com aquela pessoa seja melhor para que eu não receba o voto dela na semana que vem novamente. A gente não tem como controlar o que vai acontecer em uma prova. O que posso controlar é isso: minha relação com as pessoas. Então, se eu continuar aqui é isso que vou tentar fazer. Rever as minhas relações", afirmou ela.

Natália discute com Pedro Scooby após voto

Pedro Scooby e Natália discutiram após a formação do segundo paredão do BBB22. A desavença aconteceu quando o surfista foi desejar boa sorte para a colega, que está na berlinda após sua indicação, mas a modelo não gostou do comentário e eles se desentenderam.