BBB22: Douglas Silva é criticado por citar pais de Rodrigo durante jogo: ''Desrespeitoso e arrogante''

01/02/2022

O ator Douglas Silva (33) virou alvo de críticas nas redes sociais após ter mencionado família de Rodrigo Mussi (36) no BBB22.

Na noite de segunda-feira, 31, durante o Jogo da Discórdia, o participante do grupo Camarote citou o pai do gerente comercial, que já faleceu, e a fala de DG não agradou o público.

Ao pegar a foto de Rodrigo no painel, o carioca começou a falar e pediu que ele ficasse em silêncio. “É uma pessoa que quando eu cheguei na casa foi uma das primeiras que eu comecei a falar. Vou falar e quero muito que você me ouça, porque você falou tudo e eu fiquei quietinho, estamos no ao vivo né? No ao vivo, então tem que ter educação como você falou e eu tenho certeza que os seus pais, seus familiares te deram Então exerça isso nesse momento", disse DG.

No mesmo momento, Rodrigo Mussi interrompeu: "Meu pai morreu". Não se dando conta de sua fala, Douglas continuou: "Não tá conseguindo. Posso falar? Obrigado".

Nos primeiros dias de confinamento, Rodrigo contou sobre a morte do pai e revelou que foi expulso de casa pela mãe. Por conta disso, os internautas não gostaram nada da fala indelicada do eterno Acerola e a própria equipe do brother da Pipoca se pronunciou sobre o clima desagradável no Twitter.

"Pausa rapidinha na votação para mostrar esse momento aqui no Jogo da Discórdia, em que o Douglas cita a educação que 'os pais do Rodrigo' deram pra ele. Na hora ele diz 'meu pai morreu'. Triste isso, porque o próprio Rodrigo já contou várias vezes sua história com os pais".

"Achei extremamente desnecessário até porque ele não conhece os pais do Rodrigo, e ainda quis ser o dono da razão", disse um internauta. "Tá se achando.. Novo projota", comparou outra. "Totalmente grosseiro. Rodrigo com certeza tem essa paranóia por problemas psicológicos devido a vida dele", destacou uma terceira. "Já tô com abuso dele, desrespeitoso em diversas situações e com diversas pessoas", disse mais uma. "Tô achando o DG muito arrogante, começou humilde e agora já tá se sentindo o cara do jogo, decepção", lamentou outro usuário.

Os administradores da página de Douglas Silva não se manifestaram após a repercussão, mas repostaram uma publicação de um fã clube, que dizia: "Se o Douglas traz entretenimento ele é grosso, mal-educado e outras mil coisas, mas o Rodrigo fala uma coisinha ele é sinceros e jogador, isso vai além de 'opinião', para mim, isso tem a ver com a cor da pele".

Em postagem no perfil Gina Indelicada, no Instagram, o ex-BBB Babu Santana (42) saiu em defesa do brother, com quem contracenou em Cidade dos Homens.“Seu pai e sua não te deram educação? “ Gente!!! Quem nuca usou essa expressão? Ainda mais quando está à flor da pele? Enfim… menino Rodrigo".

Veja a fala de Douglas Silva sobre os pais de Rodrigo Mussi que gerou revolta na web:

