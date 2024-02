BBB 24: Yasmin espera paredão: 'Mais confirmada que o Tadeu'

É de propósito? Após tomar várias punições, Yasmin espera que esteja no próximo paredão do BBB 24; modelo também declarou guerra ao Quarto Fada

A modelo Yasmin Brunet acredita que sua vaga no paredão já está garantida na próxima votação do BBB 24. Após tomar várias punições nesta quarta-feira, 28, e planejar mais algumas para colocar a casa toda no Tá Com Nada, ela falou sobre a possibilidade em conversa com brothers.

"Eu tomando essas 500 sem propositalmente fazer umas 10 de novo, elas me botariam [no Paredão]", especulou Yasmin ao ser punida por não ter feito o Raio-X por falta de tempo. A modelo continuou: "Nesse Paredão já tô mais confirmada que o Tadeu". "Tá não...", opinou Michel.

"Tô amigo, tô com seis votos já", contabilizou ela. "Que seis, Yasmin?", questionou Pitel. "Tô com seis: Alane, Bia, Matteus, Davi, Cunhã que também tá com cara de c* e Bin, porque eu votei nele", falou a modelo. "Bin não vai em você não, vai na Alane", analisou Pitel. "Vai sim... o Bin odeia se comprometer ele vai votar em mim sim, porque eu votei nele", justificou Yasmin.

Momentos antes, a filha de Luiza Brunet ainda prometeu que se ganhar a liderança declarará guerra ao Quarto Fada . "Outra coisa, elas já aproveitaram a liderança toda... vai ter a festa. Porque eu já sei que vão colocar em mim, você sabe disso também", comentou Yasmim sobre receber votos do Quarto Fada. "E tá tudo bem...", respondeu Lucas Henrique. "Mas eu posso falar uma coisa? Sinceramente? Se elas votarem em mim, por causa de estaleca, e eu voltar desse Paredão, eu te juro que eu vou decretar uma guerra absurda contra esse quarto. Te juro, Buda. E não vou conversar para resolver", prometeu Yasmin. "É uma hipocrisia do c***, hipocrisia da p***", concluiu Lucas Henrique.

Yasmin e Wanessa tentam colocar a casa no 'Tá Com Nada'

A tarde do BBB 24 pode ficar bem agitada e até pegar fogo se o plano de Yasmin e Wanessa realmente der efeito. Após a modelo receber duas punições e perder bastante estaleca, ela se juntou com a cantora para cometer mais infrações nesta quarta-feira, 28.

Durante a manutenção interna da casa, as Camarotes decidiram se divertir na piscina desobedecendo algumas regras do programa. De propósito para perderam bastante estaleca, elas começaram a se comunicar sem microfone.

O intuito das famosas é colocar a casa toda no "Tá Com Nada". Vale lembrar que essa ideia não é nova. Há dias Yasmin fala sobre fazer isso e havia cogitado comer comida do VIP durante a madrugada e escondido.

Antes de ir para fora, a loira recebeu uma punição gravíssima ao não realizar o Raio-X e colocou a culpa nos brothers. Em seguida, ela tomou mais uma depois de desobedecer uma ordem da produção. Veja mais aqui.