BBB 24: Yasmin planeja mais punições: 'Cansei desse negócio'

Atacada? Yasmin planeja mais punições para prejudicar a casa; sister já tomou algumas 'estalecadas' após cometer infrações graves

A modelo Yasmin Brunet recebeu várias punições nesta quarta-feira, 28, e conforme está falando, ela pretende perder mais estalecas de forma proposital. Revoltada, após ter 500 estalecas tiradas por não ter feito o Raio-X por falta de tempo, a loira está traçando um plano.

Por não ter tido a oportunidade de fazer a tarefa e ter levado uma punição gravíssima, a Camarote após o acontecimento foi punida novamente ao não atender ao atenção de manutenção interna. Em seguida, fora da casa, ela e Wanessa Camargo falaram sem microfone.

Mesmo com algumas sisters questionando seu comportamento, Yasmin se mostrou irritada com elas e agora pretende comer o bolo do VIP para perder mais estalecas e levar a casa todo para o Tá com Nada.

"Se eu tiver que sair também, que eu saia sendo eu, f***", disse Yasmin. Wanessa abraçou a modelo, que riu e falou: "Não tem rei e rainha nessa casa, todo mundo é igual. Cansei desse negócio deles serem diferentes, em muitas coisas. Você sabe disso". A modelo prosseguiu : "Uma pena que eu gosto da Bia [Beatriz], né? Não quero que ela ache que é por causa da liderança dela, porque não é. Só tem uma coisa... eu fazer isso não vai afetar a festa, não, né?". "Não...", falou Wanessa.

"Se for afetar a festa, eu vou esperar para fazer isso durante a festa. Não quero tirar a festa dela... não quero, na verdade, nada para ela...", concluiu Yasmin.

Yasmin e Wanessa tentam colocar a casa no 'Tá Com Nada'

A tarde do BBB 24 pode ficar bem agitada e até pegar fogo se o plano de Yasmin e Wanessa realmente der efeito. Após a modelo receber duas punições e perder bastante estaleca, ela se juntou com a cantora para cometer mais infrações nesta quarta-feira, 28.

Durante a manutenção interna da casa, as Camarotes decidiram se divertir na piscina desobedecendo algumas regras do programa. De propósito para perderam bastante estaleca, elas começaram a se comunicar sem microfone.

O intuito das famosas é colocar a casa toda no "Tá Com Nada". Vale lembrar que essa ideia não é nova. Há dias Yasmin fala sobre fazer isso e havia cogitado comer comida do VIP durante a madrugada e escondido.

Antes de ir para fora, a loira recebeu uma punição gravíssima ao não realizar o Raio-X e colocou a culpa nos brothers. Em seguida, ela tomou mais uma depois de desobedecer uma ordem da produção. Veja mais aqui.