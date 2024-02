BBB 24: Yasmin desabafa sobre ter sido exposta por sister no Sincerão

Yasmin desabafou após ter sido apontada como 'fraca' por Isabelle no Sincerão do BBB 24

Yasmin desabafou sobre o Sincerão na manhã desta terça-feira, 6, no Big Brother Brasil 24. Na área externa da casa, a modelo conversou com Wanessa sobre a exposição que teve durante a dinâmica.

A cantora criticou o motivo de voto de Yasmin em Isabelle na última formação do paredão. A loira votou com a justificativa de que a amazonense passa a mão na cabeça de Davi.

"O psiu mesmo, ela aceita que faça com ela. Não fala nada", disse a loira. "Mas aí é problema dela, a gente não pode influenciar. Cada um sabe onde pega pra ti", opinou Wanessa.

Em seguida, Yasmin reclamou da postura da amiga: "Eu preferia mil vezes a Wanessa boca de navalha, já vi que a algodão doce brotou hoje de novo". "Mas eu sou assim, a gente não é uma coisa só na vida, a gente tem que pensar, tem que avaliar as coisas. Continuo achando errado ela não te dar a oportunidade de te falar ontem!", se defendeu a namorada deDado Dolabella.

"Sabe por que não tem como levar isso aqui como na vida? Porque quando a pessoa te expõe no Sincerão é pro Brasil todo ver", rebateu a modelo, relembrando o Sincerão. "A amplificação disso é muito pior", concordou Wanessa.

Na noite da última segunda-feira, 5, Isabelle escolheu Yasmin como 'fraca' no jogo dizendo que ninguém sabe como é a relação dela com Davi e as conversas que eles têm. A cunhã disse não achar justo 'pegar ela para Cristo' por ser amiga do baiano, além de opinar que isso é um comodismo. "Na minha opinião, é uma percepção fraca!", afirmou.