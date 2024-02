BBB24: Pós-Sincerão, brothers despertam com heavy metal: "Em sua homenagem"

Produção do BBB desperta brothers com heavy metal após estilo ser citado no Sincerão

A produção do Big Brother Brasil 24 causou alvoroço na web na manhã desta terça-feira, 6. Isso porque eles escolheram acordar os brothers com um heavy metal no dia seguinte em que Juninho acusou Alane de mudar seu tom de voz quando está nervosa e compará-la a uma cantora de heavy metal.

A música escolhida para o despertar dos participantes foi 'B.Y.O.B', música da banda de rock armênio-americana System Of A Down. Enquanto a maior parte dos brothers dormiam, Juninho já estava na área externa da casa. O motoboy dançou e curtiu bastante o som. No meio da música, Alane chegou no gramado e ficou em silêncio de olhos fechados.

Pouco depois, no Quarto Gnomo, Rodriguinho contou para Fernanda e Pitel que disse para a bailarina que a música havia sido devido ao bate-boca do Sincerão da última segunda-feira, 5: "Alane passou e eu falei: se sabe que essa foi em sua homenagem?'".