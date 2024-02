BBB 24: Wanessa revela que 'testou' Dado Dolabella antes do reality

Namorada de Dado Dolabella, Wanessa Camargo contou aos brothers que realizou um 'teste' com o amado antes de entrar no BBB 24

Em conversa com os brothers no BBB 24, da Globo, a cantora Wanessa Camargo contou que antes de entrar no confinamento, sugeriu para o namorado, Dado Dolabella, que o relacionamento dos dois se tornasse aberto. A artista, porém, explicou aos colegas que tudo não passou de uma brincadeira com o amado.

O assunto começou logo após Marcus Vinicius comentar que optou por entrar no reality show solteiro, para que seu ex possa curtir o carnaval enquanto ele está confinado. Wanessa, então, disse que sua relação com o ator continua firme e forte.

"Eu não estou [solteira], não. Está aqui, ó", declarou ela, brincando que a união está em suas mãos e que nada mudou entre o casal com seu convite para participar do programa. "Eu até cogitei [entrar solteira]. Eu só dei uma sugestão, que eu obviamente esperava que respondesse que não", explicou a sister.

E completou: "Eu ia ficar louca, imagina. Eu dou umas dessas às vezes, de ficar testando. Fico dando umas testadas. Capricórnio. Dá umas testadas, tipo: 'E aí, vamos fazer um casamento aberto?'". Por fim, Wanessa Camargo voltou a brincar com a sugestão feita para Dado Dolabella.

"Se responder [que sim], já vai daqui até lá o chinelo. Vai que, né… Mas é que o meu, eu sei que é supervisado. Mas, gente, eu sou filha da minha mãe, né? Sou noiada", concluiu a artista.

Wanessa analisa visão do público

Após participarem da dinâmica do Sincerão, substituta do clássico Jogo da Discórdia do BBB 24, da Globo, os brothers passaram a madrugada desta terça-feira, 06, conversando a respeito do jogo. Em determinado momento, Wanessa Camargo confessou preocupação ao analisar a possível percepção do público do reality show.

Em desabafo com Yasmin Brunet na cozinha da Xepa, a cantora afirmou que, apesar de ter certeza do que sente dentro da casa, teme que os telespectadores possam enxergar a situação de outra forma. "Isso me assusta, de saber o que eu estou vendo, eu ter certeza do que eu estou vendo, e o Brasil não ver. E aí eu me ferrar e parecer que eu estou fazendo alguma coisa contra. Entendeu?", declarou ela.

Yasmin, então, também refletiu sobre o questionamento: "É bizarro, porque tem gente aqui dentro que não vê, imagina fora. Ou será que tem gente aqui dentro que não quer ver?", analisou a modelo. "Tem gente fora que não quer ver, tem gente que não vê mesmo e gente que não vai ver", concluiu Wanessa.

E completou: "Mas tem gente que vê. É isso, saber se tem gente vendo, ou se tem mais gente que acha que não está acontecendo isso. E eu tenho certeza do que eu estou vendo. Por mais que isso custe minha saída daqui. Não tem como eu voltar atrás, entendeu?". A sister finalizou o assunto afirmando para Yasmin Brunet que estava tensa com a situação.