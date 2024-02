BBB 24: Wanessa analisa visão do público e reflete: 'Me assusta'

Após a dinâmica do Sincerão, a cantora Wanessa Camargo admitiu preocupação com a possível visão do público do BBB 24 fora da casa

Após participarem da dinâmica do Sincerão, substituta do clássico Jogo da Discórdia do BBB 24, da Globo, os brothers passaram a madrugada desta terça-feira, 06, conversando a respeito do jogo. Em determinado momento, Wanessa Camargo confessou preocupação ao analisar a possível percepção do público do reality show.

Em desabafo com Yasmin Brunet na cozinha da Xepa, a cantora afirmou que, apesar de ter certeza do que sente dentro da casa, teme que os telespectadores possam enxergar a situação de outra forma. "Isso me assusta, de saber o que eu estou vendo, eu ter certeza do que eu estou vendo, e o Brasil não ver. E aí eu me ferrar e parecer que eu estou fazendo alguma coisa contra. Entendeu?", declarou ela.

Yasmin, então, também refletiu sobre o questionamento: "É bizarro, porque tem gente aqui dentro que não vê, imagina fora. Ou será que tem gente aqui dentro que não quer ver?", analisou a modelo. "Tem gente fora que não quer ver, tem gente que não vê mesmo e gente que não vai ver", concluiu Wanessa.

E completou: "Mas tem gente que vê. É isso, saber se tem gente vendo, ou se tem mais gente que acha que não está acontecendo isso. E eu tenho certeza do que eu estou vendo. Por mais que isso custe minha saída daqui. Não tem como eu voltar atrás, entendeu?". A sister finalizou o assunto afirmando para Yasmin Brunet que estava tensa com a situação.

Wanessa: "Isso me assusta de eu saber o que estou vendo, eu ter certeza do que estou vendo e o Brasil não ver."#BBB24#TeamWanessa 🌷 pic.twitter.com/HXiG7cZ1vL — Wanessa Camargo 🌷 (@WanessaCamargo) February 6, 2024

Wanessa volta a alertar Yasmin sobre Davi

Wanessa e Yasmin se arrumavam para o Sincerão, que acontece na noite desta segunda-feira, 5, no Big Brother Brasil 24, quando a cantora voltou a falar de Davi.

Enquanto as duas se maquiavam, a artista disse que a modelo não deveria falar as coisas na frente do brother, que saiu do cômodo minutos antes.

"Para de ficar falando as coisas na frente dele, pelo amor de Deus", pediu a artista. A loira pergunta porque e a sister respondeu: "Você fala, você se joga, você se entrega muito para ele. Ele não é confiável".

"Eu sei que ele não é confiável, mas o que eu falei na frente dele?", insiste Yasmin. "Ai, você está falando disso... Sei lá, esse menino usa as coisas, não gosto. Se faz de sonso", falou. "Lógico que ele se faz de sonso, todo mundo sabe", afirmou sobre Davi.