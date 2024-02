BBB 24: Wanessa volta a alertar Yasmin sobre Davi: "Se faz de sonso"

Wanessa fala para Yasmin não falar nada na frente de Davi com a justificativa do brother não ser confiável

Wanessa e Yasmin se arrumavam para o Sincerão, que acontece na noite desta segunda-feira, 5, no Big Brother Brasil 24, quando a cantora voltou a falar de Davi.

Enquanto as duas se maquiavam, a artista disse que a modelo não deveria falar as coisas na frente do brother, que saiu do cômodo minutos antes.

"Para de ficar falando as coisas na frente dele, pelo amor de Deus", pediu a artista. A loira pergunta porque e a sister respondeu: "Você fala, você se joga, você se entrega muito para ele. Ele não é confiável".

"Eu sei que ele não é confiável, mas o que eu falei na frente dele?", insiste Yasmin. "Ai, você está falando disso... Sei lá, esse menino usa as coisas, não gosto. Se faz de sonso", falou.

"Lógico que ele se faz de sonso, todo mundo sabe", afirmou sobre Davi.