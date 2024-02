BBB 24: Wanessa acusa Bia de passar a mão na cabeça de Davi e sister rebate

Wanessa disse que Bia e Alane estão passando a mão a cabeça do brother, que, segundo ela, 'já teve atitudes desrespeitosas com mulheres da casa'

Beatriz e Wanessaconversaram bastante sobre Davi na área do banheiro do Big Brother Brasil 24. A cantora disse que acredita que a vendedora e Alane 'passam a mão' na cabeça do brother.

"Eu acho que vocês estão dormindo no ponto bonito, passando a mão na cabeça que tá sendo desrespeitosa, prepotente. Não é legal. Ele tem coisas legais? Tem. Ele não é 100% isso, ele é guerreiro, prestativo, amoroso com as pessoas que ele gosta, mas frio e calculista no jogo", disparou ela.

Bia rebateu dizendo que o motorista de aplicativo nunca lhe fez nada diretamente. "A mim também não, mas você vê o caráter da pessoa com as coisas que ele faz com os outros também", afirmou Wanessa, que ainda citou que se ele desrespeita uma mulher, está desrespeitando todas. "Não é questão de só a mim, a gente tem que olhar uma pela outra também aqui, nesse sentido", completou a artista.

A vendedora foi citar o caso de Alane, que gerou discussão após a formação do paredão e foi interrompida pela cantora: "Então por que da Alane todo mundo tomou a dor e quando a Yasmin falou ninguém tomou a dor? Só foi o Rodriguinho? Aí ele ficou quietinho né?" [...] Minha opinião é a seguinte: eu acho que vocês estão dormindo no ponto bonito".

"Ele mandou a Yasmin calar a boca e vocês ficaram quietas! Ele é uma pessoa prepotente, ele é uma pessoa desrespeitosa com mulher. 'Psiu' não é 'Psiu', é um 'cala a boca', amiga!'"Amiga, desculpa, vocês tão dormindo em relação a ele. De verdade. Mas deixa quieto, vocês vão talvez despertar, ou eu tô errada mesmo, vamos ver...", completou Wanessa.