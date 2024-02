BBB 24: Wanessa volta a falar de Davi para Isabelle: "Não jogue com ele!"

Wanessa diz que alertará Isabelle pela última vez sobre sua relação com Davi

Wanessavoltou a falar deDavi para Isabelle durante a tarde desta quarta-feira, 7, no Big Brother Brasil 24.

Na área externa da casa, a cantora aconselhou novamente a cunhã a tomar cuidado com sua relação de amizade com o baiano. "Em termos de jogo, não conte com ele, não jogue com ele!", disparou.

"Para mim, aqui dentro como nós estamos vivendo um jogo, se uma pessoa é minha aliada, dessa forma que vocês são, eu acho muito muito estranho. Eu estar com uma pessoa que é minha aliada, que a gente parece que troca junto, mas na hora que precisa mesmo, não conta junto!", disparou exemplificando sua amizade com Yasmin.

A namorada deDado Dolabella disse que isso foi o que a incomodou na situação e que quis falar uma última vez com a sister sobre sua relação com o motorista de aplicativo.

"Eu já tentei te falar, já tentei te alertar sobre isso. É sua relação com ele, não vou me intrometer mais. Isso não vai virar voto para mim", afirmou Wanessa.

Cunhã disse que a cantora não se intrometeu e a sister disse que sim, citando alguns exemplos. "Se você precisar, eu estou aqui, mas eu já te alertei, agora é sua responsabilidade querer ou não andar de mãos dadas com essa pessoa", finalizou.

🗣 Wanessa para Isabelle: “Em termos de jogo, não conte com ele (Davi), não jogue com ele.” #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/29xE2QHdBN — Big Brother Brasil (@bbb) February 7, 2024