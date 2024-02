BBB 24: Cunhã do Boi Caprichoso defende Isabelle após ataques: 'Potência do nosso povo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marciele Albuquerque descarta rivalidade contra Isabelle Nogueira e exalta sucesso da Cunhã no BBB 24

Marciele Albuquerque, conhecida por atuar como a Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, saiu em defesa de Isabelle Nogueira (31) após a sister ser alvo de inúmeras críticas no BBB 24. Em entrevista à CARAS Brasil, a dançarina afirma que a participação da conterrânea no reality tem sido importante para a divulgação e desmistificação do estado na televisão brasileira.

"A participação da Isabelle tem gerado críticas na casa, mas o público, que decide tudo, tem gostado muito", garante ela, que não vê problema na sister exaltar sua cultura: "Quanto mais falarmos sobre o assunto, mais teremos espaço e acho que a Isabelle está fazendo isso de uma maneira maravilhosa".

A modelo revela que desde que a colega apareceu na telinha da Globo, tudo que diz respeito ao Amazonas e sua região, tem conquistado espaço. Inclusive ela, que já ganhou algumas centenas de seguidores. "Ganhei muitos seguidores e visibilidade. Não só para mim, mas para todos nós que somos itens e representantes do nosso festival [de Parintins]".

"Tenho visto um aumento significativo na valorização do nosso festival de Parintins, que é feito por muitas mãos. São verdadeiros torcedores apaixonados. O papel que a Isabelle tem desempenhado como participante no BBB tem nos dado muito espaço para mostrarmos a potência do nosso povo e da nossa cultura", declara.

Durante o Festival de Parintins, que aconteceu durante o mês de junho, Marciele e Isabelle desempenham um papel muito importante para o evento. Enquanto uma representa o Boi Garantido, a outra está defendendo o Boi Caprichoso.

Mas apesar da rivalidade na arena, que é chamada de Bumbódromo, as duas já dividiram grandes momentos no lado pessoal. Entre viagens e muitos trabalhos juntas, as duas construíram uma relação de muita parceria. "A rivalidade acontece durante a disputa nas 3 noites de festival, fora dela, somos mulheres que se apoiam e se respeitam", explica.

"Não somos amigas, mas temos parceria, colegas de trabalho e sempre o respeito prevaleceu porque sabemos que a caminhada é árdua. Sempre viajamos juntas pelo bois, então já tivemos várias histórias. No Rio desfilamos pela Mocidade e foi uma verdadeira aventura, eu, ela tivemos que ir caminhando de indumentária da Sapucaí ate o hotel e fomos pegando carona nos carros alegóricos que estavam sendo retirados! Uma verdadeira experiencia", relembra.