Mãe de Isabelle, do BBB 24, torce por amizade entre cunhã e Davi: "Fazendo história juntos"

Em entrevista à CARAS Brasil, mãe de Isabelle comentou sobre repercussão positiva da filha no BBB 24 e destacou importância da amizade de sister com Davi

Apesar do recente racha na aliança entre Davi e Isabelle dentro do BBB 24, a família da sister tem torcido para que os dois se mantenham unidos até o final da temporada. Em entrevista à CARAS Brasil, Jaqueline Nogueira afirmou que os dois têm uma "amizade de irmão" e destacou a importância deles dentro do jogo.

"Eles entraram na casa com uma sintonia linda de amizade de irmãos, estão fazendo história juntos. A Isabelle é muito verdadeira com os amigos, ela não abandona, é sempre fiel e leal nas amizades", afirma Jaqueline, que está esperançosa quanto ao resultado do paredão: "Eufórica, apreensiva e confiante, por que eu confio na Isabelle ela está fazendo um jogo limpo e justo".

Nos últimos dias a cunhã-poranga do Boi Garantido se tornou protagonista de uma briga feia com o MC Bin Laden, pouco depois dela ser indicada ao paredão. Sem abaixar a cabeça, a amazonense enfrentou o funkeiro ao ser chamada de falsa. "Ela se posicionou muito bem", comemora a matriarca.

"Ele ficou cochichando, jogando indiretas e ela reagiu, porque ela não gosta de injustiça. Acabou que ela teve esse posicionamento, que, por sinal, foi muito bom", completa.

Nas redes sociais, Isabelle tem despertado um misto de reações. Com quase 2 milhões de seguidores no Instagram, ela tem atraído muitos elogios e fãs, mas também muitas críticas. Algumas pessoas avaliam que ela fala muito sobre a cultura amazonense e se esquece de abordar novos assuntos.

Para a mãe da sister, ela tem trilhado uma história que tem enchido não somente ela de orgulho, como todos de sua região: "Ela está divulgando a nossa cultura", diz ela, que continua: "Estamos esquecidos. [Nos tratam] como se fossemos de outro país e a Isabelle só está exaltando nosso Festival de Parintins, nossa cultura e os nossos costumes".

Sobre os novos seguidores da filha, Jaqueline conta que tem amado acompanhar a repercussão da participação da filha nas redes sociais. "Só orgulho da minha cunhã, que está sendo bem aceita pelo público", comemora.