BBB 24: Wanessa Camargo cai no choro por causa de vício: ‘Ir embora’

Wanessa Camargo não segura as lágrimas ao sofrer por causa de vício no BBB 24 e confessa que pensou em pedir para sair do reality show

A cantora Wanessa Camargo ficou abalada e chorou por causa de um vício no BBB 24, da Globo. Durante a festa na madrugada deste sábado, 3, a estrela foi vista chorando em um canto da casa por ter ficado sem o isqueiro para acender seu cigarro.

Ela é fumante e queria acender o cigarro, mas percebeu que seu isqueiro estava vazio. Por causa da situação, ela confessou que sentiu vontade de pedir para sair do reality show. “Eu estou pensando em ir embora. É o negócio do isqueiro. Me deu gatilho. Eu detesto que isso seja uma válvula de escape. Queria ter forças para falar: ‘Parou, isso aqui não me comanda’”, disse ela.

Então, Marcus Vinicius apoiou a artista ao falar sobre a experiência de precisar do cigarro para aliviar a ansiedade. "É um momento atípico que você está vivenciando e vai passar. [...] Isso é uma coisa que dá um alívio para a gente. Não deveria, mas dá um alívio momentâneo diante a turbulência que a gente está passando aqui dentro. É normal", afirmou ele. Wanessa ficou mais tranquila e segue no confinamento.

Wanessa muda de opinião sobre Davi

Depois de ter uma conversa com Davi durante a madrugada desta sexta-feira, 2, a cantora Wanessa Camargo mudou de ideia sobre o rapaz no BBB 24. Depois de tirar um cochilo no quarto, ela conversou com Juninho e admitiu que exagerou em sua reação ao dar adjetivos sobre a personalidade de Davi.

Ela revelou que mudou de opinião sobre a personalidade do rapaz. "A gente tem que reconhecer quando erra também. Eu fiz uma avaliação que acho que exagerei, não justificando, mas talvez por ter coisas parecidas com o que eu vivi lá fora. Eu retiro o que eu disse de manipulação, de gente manipuladora, retiro", disse ela.

"Eu acho que tem imaturidade, às vezes, tem um cara que ainda é um menino. Tem um desespero de jogo? Tem. Mas aquele cara com maldade, manipulação que eu falei? Não senti, conversei sobre coisas, eu falei para ele, 'eu vi maldade nisso aqui', expliquei. Só se ele for o melhor ator do mundo", completou.

Então, a cantora comentou sobre a conversa que teve com Davi. "Acho que ele se atrapalhar, não estou dizendo que ele não seja difícil de convivência. Sobre o jogo dele, coisas que ele faz para jogo, eu não falei. Falei com ele sobre as coisas que me machucaram aqui e mais sérias, tipo gritar, ou eu ter medo de falar com ele. A maldade da coisa que ele falou para a Yasmin, então eu falei sobre coisas que são mais sérias", afirmou.

Por fim, Wanessa contou qual será a sua postura. "Sobre as coisas mais sérias, inclusive, que eu entrei em pilha e coloquei pilha, eu vou falar para cada um que eu chamei ele de manipulador e falar 'gente, retiro, não acho que é o caso. Peço desculpas'", comentou.