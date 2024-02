BBB 24: Sonia Abrão detona postura de Wanessa: 'Tenta transformar em vilão'

Ao ver Wanessa falando de Davi, Sonia Abrão detona comportamento da cantora; apresentadora criticou tentativa da sister de manchar imagem do moço

A apresentadora Sonia Abrão não ficou quieta e nem "passou pano" para Wanessa Camargo. A jornalista detonou mais uma vez a postura da cantora de ficar falando mal de Davi dentro do BBB 24 para outros brothers.

A comunicadora do A Tarde É Sua então compartilhou sua opinião e falou sobre a filha de Zezé Di Camargo pintar o motorista de aplicativo como um vilão. "Ela tenta transformar o cara em um vilão daqueles que são perigosos, perversos, como ela disse ontem, com falhas gravíssimas de caráter" analisou.

"Ela tá tenatndo destruir a imagem do Davi como ser humano, como homem, como filho... como um ser humano de quinta categoria... Ela faz campanha... Chega, chega, gente", disparou Sonia Abrão sobre Wanessa ficar falando de Davi para os participantes.

A apresentadora já tinha criticado a cantora nos últimos dias após ela escolher Davi para falar durante o Sincerão. A comandante do programa de fofocas então apontou falsidade na namorada de Dado Dolabella ao chamar o brother para dinâmica para ganhar uma bolsa de estudos.

Wanessa muda de ideia em relação a Davi: 'Menino prestativo'

Na manhã desta sexta-feira, 02, Wanessa mudou de postura e resolveu se acertar com Davi. Em uma conversa, ela explicou o motivo do moço ter lhe despertado "gatilhos" e falou sobre querer vê-lo diferente no jogo.

"Independente de jogo, eu acho você uma pessoa guerreira, acho um menino que não deve ter tido uma vida fácil, é batalhador, está aqui no Big Fone. Isso é bonito em você. Você é um menino prestativo, tem gente que se incomoda, eu falei: ele tem TOC, ele precisa, não consegue ficar parado. Tem coisas que eu acho que são vivências do jogo, que são desesperadas, que eu vejo você como menino, assim como você pode me ver como uma chata", disse ela.

Davi então respondeu: "Você tem sua opinião referente a mim, eu tenho a minha referente a você". "Sim, tudo certo. Eu queria te tirar desse lugar porque eu não quero guardar uma coisa que nem é real. Não queria te deixar nesse lugar que foi gatilho para mim", completou Wanessa.

